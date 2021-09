¿Porqué Steve Carell abandonó la serie de "The Office"?

En abril de 2010 el famoso actor estadounidense Steve Carell anunció su posible retiro en la serie “The Office” en una entrevista de radio.

“The Office” fue una “sitcom” de los años 2000 emblemática para el género, y tanto la década como los años posteriores tuvieron obras con una estrecha inspiración en esta comedia.

La serie fue creada por el director norteamericano Greg Daniels, mientras que su distribución fue realizada por parte de NBC Universal. El programa consistía en una adaptación estadounidense de la serie británica del mismo nombre protagonizada por Ricky Gervais, aquel actor que tuvo uno de los discursos más polémicos y brutalmente honestos en la ceremonia de premiación de los Globos de Oro en 2020.

Steve Carell daba vida a Michael Scott, el jefe de una oficina regional de ventas situada en la localidad de Scranton, Pensilvania, donde vendían papel a compañías. Es cierto, una de las labores probablemente más aburridas que alguien se pudiera imaginar, la venta de papel, pero de alguna forma los guionistas siempre encontraban las situaciones más ridículas y peculiares para que los personajes se encontraran en dilemas desconcertantes, normalmente desatados por la inmadurez y constante búsqueda de atención por parte del jefe de la oficina, Michael Scott.

La primera temporada recibió críticas mixtas, pero en las siguientes cuatro temporadas empezaron a obtener mayores elogios por los críticos de la televisión, además de haber ganado múltiples premios como la mejor serie de comedia por parte de los Emmy en 2006 y mejor dirección en el año 2009.

La cuestión sobre quien era el protagonista solía ser disputada entre Jim Halpert o Michael Scott, pero definitivamente este último era en quien la trama habituaba enfocarse más, por lo que su despedida significó una gran reducción de audiencia para el show televisivo.

¿Porqué abandonó la serie?

Brian Wittle, operador de sonido de la serie, se manifestó al respecto de la declaración de Carell “Estaba haciendo una entrevista por radio y mencionó al azar, casi inconscientemente, que podría ser su última temporada. No planeaba decirlo en voz alta y no había decidido nada. Estaba pensando en voz alta, pero lo hizo en una entrevista en público y creó la noticia”.

Andy Greene escribió sobre el infortunio en “The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s”, y concluyó que la despedida de Steve se debió principalmente a la pasividad de NBC para darle seguimiento al siguiente contrato del actor, ya que él solo había firmado para siete temporadas.

El protagonista persistió en su disponibilidad para los próximos episodios a la cadena de televisión, pero no hubo respuesta alguna, así que Steve Carell de cierta forma consideró que ya no lo necesitaban.

La directora de reparto de igual forma comentó sobre el suceso “Según recuerdo, iba a hacer otra temporada y luego NBC, por algún motivo, no hizo un trato con él… Alguien no le pagó lo suficiente. Fue absolutamente estúpido. No sé qué más decir sobre eso. Solo estúpido”.

Tras una increíble y memorable trayectoria, a pesar de que en los últimos dos años el rating se vio en declive debido a la ausencia del pretencioso y amado jefe Michael Scott, “The Office” finalizó con su capítulo número 188 el 16 de mayo de 2013.