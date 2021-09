Actor del Cine de Oro sobrevivió a derrumbe por sismo del 19S de 1985; conoce su desgarradora historia

El jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas la vida de muchos habitantes de la Ciudad de México dio un trágico giro, un sismo de 8.1 grados se registró y de ahí surgieron miles de desgarradoras historias, como la de este actor del Cine de Oro, quien sobrevivió al derrumbe del edificio en el que vivía en Tlatelolco.

Eleuterio García Romero, mejor conocido como Roberto Cobo, nació en General Zuazua, Nuevo León, y fue registrado en la Ciudad de México el 20 de febrero de 1930. Participó en una gran cantidad de películas, de entre las que destacan sus "Los olvidados", de Luis Buñuel, "El lugar sin límites", "Dulces compañías" y "Sobrenatural".

Fue hijo de una pareja de actores que formaban parte de una compañía itinerante de teatro. Cuando era niño, su padre falleció y su madre contrajo matrimonio con Alejandro Cobo, de quien adoptó el apellido. Su debut en el medio del espectáculo se dio cuando tenía ocho años, en una de las llamadas carpas.

Abandonó sus estudios, para incorporarse en compañías de teatro, pero fue en el cine donde alcanzó su fama. Su primera participación en el séptimo arte se dio en el año de 1945, en la cinta "Los siete niños de Écija". Cinco años más tarde, fue bautizado como "Calambres", debido a sus movimientos como bailarín.

Fue hijo de una pareja de actores que formaban parte de una compañía itinerante de teatro. Foto: Especial

En 1950 interpretó a "El Jaibo", uno de los personajes de la película "Los olvidados", interpretación con la que obtuvo el primer Ariel al Mejor Actor Juvenil. Sus actuaciones en "El lugar sin límites" y "Dulces compañías", también le valieron nominaciones al Ariel para el mejor actor.

Su carrera en cine continuó en la década de los sesenta y setenta con papeles sin mucho relevancia, hasta que llegó la oportunidad de interpretar a “La Manuela”, un hombre gay que practica el travestismo y la prostitución en "El lugar sin límites" de Arturo Ripstein. Película famosa por tener el primer beso entre hombres en la historia del cine nacional.

A partir de ese momento Roberto Cobo fue considerado uno de los mejores actores del cine nacional, entre otras cosas porque fue el primero en hacer un personaje homosexual. Además fue de los primeros actores en asumir abiertamente su orientación sexual.

Roberto Cobo sobrevivió a derrumbe en sismo de 1985

Según Carlos Monsiváis, citado por La Jornada, Cobo fue un hombre de buena y mala suerte, que lo mismo saltó a la fama por circunstancias fortuitas y se salvó de puro milagro en el terremoto de 1985, al derrumbarse su edificio en Tlatelolco.

En una entrevista para el periódico La Jornada, el actor contó la historia que vivió aquel 19 de septiembre de 1985, cuando vivía en el edificio Nuevo León de Tlatelolco.

"Desperté entre los escombros, dije ‘¿Qué pasa aquí?’ y un señor que me estaba sacando me pregunta ‘¿Pues qué andas haciendo aquí, Calambres?’, ‘¡Aquí de vacaciones, güey!’, le contesté. Y es que no sabía qué había pasado. Cuando me sacaron y vi todo aquello pensé que estaba soñando”, describió el actor.

Según Carlos Monsiváis, Cobo fue un hombre de buena y mala suerte. Foto: Especial

En la misma entrevista, el actor del Cine de Oro explicó que fue llevado al hospital Santa Fe, pero volvió a temblar, por lo que a la siguiente noche lo trasladaron a la Cruz Roja de Polanco. Recordó que a los 15 días del sismo le comenzó a doler la pierna, y resultó que tenía rota la cadera.

"Por eso ya no puedo hacer ejercicio y ando con bastón a todos lados. Ya no puedo bailar por lo de mi pierna, pero ya tengo decidido operarme para volver a bailar”, declaró en aquel momento.

Después de recuperar su salud, el actor retomó, su última participación en cine fue en la cinta "Carambola", película en la que también participaron Diego Luna y Jesús Ochoa. Finalmente el 2 de agosto de 2002, Roberto Cobo “Calambres”, murió a las debido a un paro cardiaco provocado por un derrame en el esófago que lo mantuvo internado por varias semanas.

Las cenizas de Cobo, según trascendió, fueron llevadas a Acapulco, para cumplir así su deseo de descansar en el puerto.