BTS viaja a EU; ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver EN VIVO su presentación ante la ONU?

BTS viajó del Aeropuerto de Seúl, Corea del Sur hacia Nueva York, Estados Unidos, esto para presentarse la próxima semana en la 76a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En redes sociales como Twitter se ha hecho tendencia la frase HAVE A SAFE FLIGHT con la que ARMY le desea un buen viaje al grupo de k-pop.

El presidente surcoreano Moon Jae In nombró esta semana a BTS como Enviados Presidenciales Especiales para la Generación y la Cultura Futuras ante la organización internacional. En una ceremonia, el mandatario le entregó a RM, V, J-Hope, Jimin, Jungkook, Suga y Jin sus certificados, así como pasaportes diplomáticos de la República de Corea y las plumas estilográficas de la Casa Azul.

Los idols asistirán a la sesión 'SDG Moment 2021', la cual se enfoca en los 17 objetivos de desarrollo sostenible y se realizará durante la asamblea de la ONU en Nueva York. Como parte de su participación, el grupo pronunciará un discurso y actuará frente a los asistes, así como para la audiencia internacional que se conecte a la transmisión en vivo.

Además, la agrupación se unió a la campaña 'Keep The Promise' liderada por las Naciones Unidas, la cual tiene como objetivo unir a las personas, familias, comunidades, ciudades y países de todo el mundo para adoptar acciones que mejoren al mundo. Además, los miembros de Bantag se comprometieron a las acciones racistas y los discursos de odio.

¿Cuándo será presentación de BTS en 'SDG Moment 2021'?

El 'SDG Moment 2021' tendrá lugar el próximo lunes 20 de septiembre. De acuerdo al programa, BTS será parte del segmento de apertura, es decir, que podría aparecer entre las 8 a.m. y las 8.40 a.m. (Nueva York), después de las palabras de introducción del presidente de Corea del Sur Moon Jae In.

En México la transmisión empezará a partir de las 7 de la mañana y podrá verse en todos los canales oficiales de la ONU. Como es su canal de Youtube, su página de Facebook y su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V, RM y Jungkook, se presentan ante la ONU, pues en 2018 dio un discurso en la Asamblea General como parte de la campaña "Love Myself" del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Por esta razón las Naciones Unidas anunciaron que su equipo de técnicos están preparados para la cantidad de espectadores que se conectarán para ver el discurso de unidad que dará BTS en esta oportunidad.