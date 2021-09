BTS muestra su lado más mexicano y disfruta de la música de mariachi | VIDEO

BTS ha demostrado su amor por México en más de una ocasión. Nuestro país es uno de los mercados más grandes para el K-Pop y el grupo ha emocionado a ARMY con algunas frases en español o cantando en este idioma, pero mostraron su lado más mexicano al ser fans de la música de mariachi.



Aunque aún no han deleitado a sus fans con una canción en español, ARMY no pierde la esperanza de tener una colaboración latina en este idioma.



ARMY tiene una gran presencia en México, no por nada fue el único país con contar con la segunda sucursal de su Pop Up Store "House of BTS", además de vender su marca BT21. Ya que estamos a horas de celebrar nuestra Independencia, recordemos uno de los momentos más inesperados del grupo disfrutando de la música mexicana.

BTS muestra su lado más mexicano

No es la primera vez que BTS muestra su amor por el mariachi, uno de los elementos más famosos de la cultura mexicana. El grupo K-Pop hizo una referencia a México en su canción "Airplane pt. 2", en su coro cantan esta palabra en español que emocionó a ARMY.

También han visitado nuestro país en 3 ocasiones diferentes, siendo la última en 2017, incluso J-Hope es fan de la comida mexicana y ha probado platillos típicos.

Para sorpresa de las fans, en 2019 BTS mostró su lado más mexicano durante la celebración de Año Nuevo en la ciudad de New York, los idols fueron parte de la fiesta que se realiza en Time Square y una fan logró captar el momento en que la banda disfrutaba de la música de mariachi.



La agrupación Mariachi Sol de México se encontraba en el evento para deleitar a los latinos con la música regional mexicana, mientras que los miembros como RM, Jin, Jungkook y J-Hope se balanceaban al ritmo de algunas de las canciones.

ARMY también ha compartido en redes sociales algunos memes de los idols coreanos vestidos de mariachi para celebrar las fiestas patrias del 2021.

