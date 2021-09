Grupo Firme: Todo lo que Eduin Caz ha bajado de peso ¿qué hizo para estar en forma?; el antes y después | FOTOS

Durante su carrera artística Eduin Caz se ha caracterizado por mantener al público cerca de su vida íntima, constantemente sube publicaciones a sus redes sociales en la que se ve acompañado de su familia, además de fiestas con sus amigos y también comparte los esfuerzos que hace para mantener una vida sana en un ambiente lleno de excesos y vida nocturna.

El joven de 27 años de edad hace unos meses se comprometió a cuidar su salud y entró al reto que lleva a cabo su amigo Beto Sierra, el entrenador mexicano e influencer que ayuda a varias personas incluidas famosos a llevar una vida más sana con rutinas y alimentación.

Los fans de ambos artistas se emocionaron con la colaboración, Eduin publicaba sus arduas rutinas de ejercicios y en algunas ocasiones lo que sufría al no poder comer algunos antojitos como lo hacían sus compañeros de Grupo Firme, pues durante las giras explicaba que batallaba para mantener sus horarios de alimentos.

Pero al paso de un mes de entrenamiento y dieta logró perder alrededor de 15 kilos, el gran logro lo publicó en sus cuentas oficiales desatando un sinfín de buenos comentarios y felicitaciones de sus fans y del propio Beto Sierra.

En las imágenes se puede observar el evidente cambio, además el artista originario de Culiacán, Sinaloa dejó de consumir ciertos alimentos por un tiempo, entre ellos bebidas alcohólicas.

''Si yo puedo, tu puedes. El ritmo de vida que llevo en estos momentos literales es de no tener tiempo de nada. La verdad me gustaría invitarlos a que traten de cambiar un poco su estilo de vida. En los fines de semana me tomaba hasta un 6 en cada evento y aun así se pudo cambiando un poco mi forma de comer y con ejercicio'', escribió en una de sus fotografías donde invitó a sus fans a sumarse y llevar una buena rutina.