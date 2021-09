¿Andrea Legarreta, se alista para su muerte? Esta es la última voluntad de la conductora de Hoy

Una vez más, la guapa conductora de televisión, Andrea Legarreta se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que los internautas recordaran la ocasión en la que reveló su última voluntad, algo que alertó a todos los seguidores de la transmisión.

Fue hace unos meses cuando la conductora de Hoy, frente a las cámaras de televisión, confesó cómo quería que se realizara su funeral, declaraciones que generaron especulaciones entre todos los televidentes.

Hace unos meses, el mundo del espectáculo quedó en shock después de que se confirmara el sensible fallecimiento de la productora de Hoy, Magda Rodríguez, quien dejó un hueco prácticamente imposible de llenar dentro de la industria del entretenimiento.

La noticia del fallecimiento de la productora provocó que todo el elenco del programa Hoy dedicara emotivos mensajes para despedir a la jefa; algunas celebridades como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl "Negro" Araiza expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

En este sentido, Andrea Legarreta confesó que ella mantiene una estrecha comunicación con su esposo, Erik Rubín y sus dos hijas, Mía y Nina, sobre qué espera al momento en el que llegue su muerte.

Durante una entrevista con distintos medios de comunicación, Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, confesó que, al momento de su muerte, quiere que le pongan la canción "I lived" de One Republic, tema que habla sobre una persona que vivió al máximo.

Además, señaló que no le gustaría invitar a nadie en su sepelio, pero eso ya no dependerá de ella. Señaló que las personas que acudan tendrán que ir vestidas de blanco para darle el último adiós.

"No me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como yo no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco", confesó la presentadora.