¡No la hace falta el cucaracho! Aracely Arámbula cuenta cómo ha sido ser madre soltera

La actriz Aracely Arámbula reveló estar viviendo uno de sus mejores momentos tras enterarse que su nombre y vida no se mencionarán en Luis Miguel, la serie.

En un encuentro con los medios de comunicación en el que promocionó la obra "¿Por qué los hombres aman a las ca….?", la actriz respondió a diversas preguntas sobre su negativa de aparecer en la serie del padre de sus hijos.

“Lo que te puedo decir nada más es que no aparezco en la serie, lo hablamos antes y no voy a aparecer en la tercera temporada, cosa que es muy respetable, y me da mucho gusto que lo hayan respetado, entonces no voy a aparecer ahí, yo voy a estar en la obra de teatro con Mau (Ochmann) por todo Estados Unidos y por todo México”.