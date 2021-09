Ninel Conde: Encuentran nueva cuenta bancaria con casi 700 mil dólares ¿Es dinero del fraude de Larry Ramos?

Tal parece que las polémicas están lejos de irse de la vida de Ninel Conde, pues desde hace casi un año que contrajo nupcias con Larry Ramos, La Bombón Asesino no ha dejado de ser portada o nota del día y es que la cantante y actriz se aferró tanto a su amor con el hombre buscado por el FBI, que ahora estaría pagando las consecuencias.

Y es que varias personas advirtieron a Ninel Conde que no debía casarse con Larry pues eran muchas las denuncias de fraude en su contra y ella podría verse afectada, pero a la actriz no le importó y defendió a su amor contra viento y marea.

Pese a que Ninel asegura que no está siendo investigada por las autoridades de Estados Unidos luego que su esposo Larry Ramos se cortó el grillete de seguridad, se ha encontrado una nueva cuenta con casi 700 mil dólares.

¿De quién es la cuenta bancaria?

De acuerdo con el programa Chisme No Like la cuenta bancaria presuntamente pertenecería a Ninel Conde y el depósito que se realizó fue de 689 mil dólares.

Presuntamente dicha cuenta bancaria habría sido creada en abril de este 2021 tiempo después que el esposo de Ninel Conde fue capturado por las autoridades norteamericanas, además la cual tiene domicilio en una casa casi abandonada,

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, Ninel Conde ha hecho diversos movimientos bancarios no solo de esta cuenta sino de otras más de casi 271 mil dólares.

Los presentadores de Chisme No Like presentaron varias pruebas de los movimientos bancarios que suman una cantidad de casi 2 millones de dólares, sin embargo, Ninel no es la única famosa que aparece en los movimientos sino también Lorenzo Méndez exesposo de Chiquis Rivera.

