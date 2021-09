Lee Jong Suk: Su mejor drama coreano para celebrar su cumpleaños, te enamorarás del actor

Lee Jong Suk es considerado uno de los actores y galanes favoritos de las fans de dramas coreanos. Hace poco terminó con su servicio militar y se encuentra grabando la película "Decibel" para preparar su regreso a la actuación. Hoy está celebrando un nuevo año de vida.



Es una de las figuras mejor pagadas de Corea del Sur y en su haber tiene cerca de 20 doramas y 10 películas, aunque su carrera la comenzó como modelo. Tenía solo 15 años cuando debutó en las pasarelas, siendo el más joven en hacerlo.



Desde entonces, ha conquistado a las fans con sus diversas actuaciones, entre las que destacan "Romance is a bonus book" y The hymn of death", disponibles en Netflix. En redes sociales, sus fans celebraron su cumpleaños 32, 33 en edad coreana, compartieron diversos mensajes y realizaron algunos proyectos para festejarlo. Checa la recomendación de su mejor drama coreano para disfrutar de su día.

Lee Jong Suk está de fiesta

Lanzado en 2014, "Pinocchio" se posicionó como uno de sus mejores dramas de romance, además comparte créditos con Park Shin Hye, una de las actrices coreanas más populares. A pesar de que tiene 7 años de su estreno, sigue siendo uno de los favoritos de las fans.

"Pinocchio" sigue la vida de Choi Dal Po, un joven con gran inteligencia, pero con un pasado tormentoso. El protagonista perdió a su familia cuando era muy chico, por lo que termina siendo adoptado por un anciano que lo rescata de ahogarse en el mar.



A partir de ahí, Dal Po se convierte en un miembro de la familia y conoce a Choi In Ha, la nieta de su padre adoptivo, por lo que pasa a ser tu tío postizo. Ella es una joven que sufre del síndrome de Pinocho, ya que cada vez que intenta mentir sufre ataques de hipo. Su madre es una reconocida reportera y está relacionada con las tragedias que ha sufrido Dal Po.

Mientras crecen, ambos sueñan con convertirse en los mejores reporteros, pero debido a su trastorno se le dificulta decir mentiras. Ambos lucharán por ser los periodistas más honestos y exponer las injusticias del pasado mientras el amor se desarrolla entre ambos.

