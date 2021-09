Lee Min Ho: Su drama coreano MÁS cómico y donde interpretó a un personaje gay

Lee Min Ho es el galán favorito de los dramas coreanos, el actor ha protagonizado diversas series de romance a lo largo de su trayectoria. En 2022 se espera el estreno de "Pachinko", una producción de Apple TV y con la que inicia su camino hacia Hollywood.

Con 34 años, ha trabajado en cerca de 20 doramas y 10 películas, es una de las estrellas mejor pagadas y más cotizadas de Corea del Sur. En 2020 protagonizó la serie de Netflix "The King Eternal: Monarch".

También ha incursionado en los géneros de acción, romance y época, incluso se enamoró de su primera novia en uno de sus dramas. Otra de sus series más populares es una comedia de amor donde interpretó a un personaje gay, checa la recomendación de fin de semana.

Lee Min Ho interpretó a este personaje gay

El drama coreano "Personal Taste" se lanzó en 2010, un año después de que Lee Min Ho saltó a la fama gracias a "Boys Over Flowers", la serie más famosa de su carrera.

Hace una década, el actor demostró que es capaz de tomar cualquier rol, además esta producción fue una de las más populares de ese año, ya que sus niveles de rating siempre alcanzaron más del 10% y fue nominada a varios premios a nivel nacional. Su emisión llegó hasta Canadá y Estados Unidos.

"Personal Taste" sigue la vida de Park Gae In, una diseñadora de muebles torpe e impulsiva. Ella ha mantenido una larga relación con su novio Han Chang Ryul, pero un día terminan repentinamente. Cuando es invitada a la boda de su amiga Kim In Jee, descubre que su prometido no es nada menos que su expareja.

Por otro lado, está Jeon Jin Ho, un joven arquitecto que busca ganar la construcción del Dam Art Center, el padre de Gae In es el encargado de este proyecto, por lo que crea un plan para conseguir su objetivo. Jin Ho fingirá ser un hombre gay para poder entrar a la casa de la protagonista y robarle información, pero todo se viene abajo cuando comienza a desarrollar sentimientos por ella mientras mantiene su verdadera sexualidad en secreto.

