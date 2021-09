Lee Jong Suk: Este es su drama coreano MÁS romántico, puedes verlo en esta plataforma

Lee Jong Suk es uno de los galanes más famosos de los dramas coreanos. Actualmente, se encuentra grabando la película "Decibel" junto a Cha Eun Woo, en su trayectoria también cuenta con una de las series más románticas y populares de su carrera, checa esta recomendación de fin de semana.

El actor de 31 años regresó hace unos meses de su servicio militar, lo cumplió siendo un servidor público debido a un accidente que sufrió en el pasado.

Desde entonces, sus fans esperan su regreso a la pantalla, ya que es uno de los idols mejor pagados y más populares de los K-Dramas. En Netflix se pueden encontrar algunos de sus trabajos, como el dorama más triste de amor. También ha protagonizado series de ciencia ficción y adaptaciones de webtoons. Checa la recomendación de Lee Jong Suk para disfrutar este fin de semana.

El mejor drama de Lee Jong Suk

El drama coreano "W" se estrenó en 2016, protagonizado por Lee Jong Suk y fue uno de los mejores del año. Actualmente puedes verlo en la plataforma de Viki. Su éxito fue tal que logró llegar hasta la TV latinoamericana a través de la cadena Pasiones y contó con doblaje al español.

"W: Two Worlds" sigue la vida de Oh Yeon Joo, una joven cirujana de 30 años cuyo padre escribió el webtoon más famoso de Corea. Muchos de sus compañeros le preguntan si sabe en qué terminará la historia, ya que el personaje principal fue acusado de un crimen que no cometió.



Sin embargo, su papá ya está cansado del protagonista "Kang Chul", por lo que decide que es hora de matarlo dentro de la historia, pero por razones desconocidas Yeon Joo se traslada al mundo ficticio del cómic y logra salvarlo a tiempo. A partir de ahí, ambos intentarán descubrir por qué los dos mundos pueden conectarse y por qué el autor quiere matarlo.

Kang Chul es un joven atleta que gana una medalla de oro, es inteligente y piensa con la cabeza fría, Yeon Joo tiene un gran corazón y siempre piensa antes de actuar. Si te gustan las historias de ciencia ficción, misterio y romance, este dorama es el ideal para ti.

