SEVENTEEN: ¿Jun y The8 dejan el grupo? Ahora serán 11 integrantes por esta razón

SEVENTEEN, uno de los grupos más populares de K-Pop, sorprendió a sus fans con la noticia de que Jun y The8 no formarán parte de sus actividades por lo que resta del año. Los idols coreanos se han estado preparando para su próximo regreso, pero dos de sus miembros estarán ausentes.

Hace unos meses presentaron su más reciente lanzamiento con "Home;Run" y "Ready to love". Además, han estado afiliados a HYBE, la empresa de BTS, por lo que han tenido nuevas promociones como el estreno de "In the Soop", una especie de reality.

Sin embargo, recientemente se informó que el grupo promocionará con solo 11 integrantes a partir de ahora por la ausencia de The8 y Jun, esta es la razón.

¿Por qué Minghao y Jun no promocionarán con SEVENTEEN?

A través de sus redes sociales oficiales, la agencia Pledis Entertainment publicó un comunicado donde explica que SEVENTEEN promocionará solo con 11 miembros a partir de septiembre, la razón es porque Jun y The8 regresarán a China.



Los integrantes son originarios de ese país y se han ausentado por largo tiempo debido a la pandemia, por lo que no han pasado tiempo con su familia. También se concentrarán en sus actividades y promociones individuales en dicho país, ya que es uno de los mercados más grandes para el K-Pop.



The8 y Jun estarán ausentes por lo que resta del año y SEVENTEEN solo promocionará con 11 integrantes durante ese periodo, una de sus actividades futuras será la presentación en los The Fact Music Awards en octubre próximo.

SEVENTEEN también tiene programado realizar su comeback para mediados de ese mes, por lo que es posible que tampoco participen en el álbum, al menos no en las grabaciones del video musical y presentaciones en los shows de TV. Sin embargo, lograron filmar "In The Soop", un show parecido al de BTS donde el grupo se hospeda en una especie de cabaña y sobrevive por sí mismos en una vida hogareña y rural.



Pledis aseguró que su ausencia se debe a que el constante viaje entre ciudades durante la pandemia no solo corresponde un riesgo, sino un gran esfuerzo para los integrantes del grupo.