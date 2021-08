BTS: Las 3 canciones más románticas que enamorarán a cualquier ARMY

BTS inició como un grupo de rap, sus primeras canciones fueron al rito del hip-hop, pero conforme pasaron los años su sonido fue evolucionando. Además de retratar mensajes de esperanza para sus fans y experiencias personales, el amor también ha sido una de sus inspiraciones.

El grupo K-Pop se involucra en su propia música con la producción y composición, por lo que su música es honesta y realista. Su talento también les ha permitido brillar en otros idiomas como el inglés, siendo su trilogía "Butter", "Dynamite" y "Permission to Dance" las que consolidaron su fama mundial al estilo retro pop.

Algunos de sus álbumes tienen un concepto muy interesante, ya que se basan en libros, tentaciones juveniles y la búsqueda de uno mismo.

¿Cuántas canciones tiene BTS? El grupo ha grabado más de 200 melodías a lo largo de su carrera, aunque algunas son poco conocidas, otras se han posicionado como las favoritas del ARMY. Checa cuáles son sus letras más románticas.

Las mejores canciones de amor de BTS

Boy with luv

Lanzada en 2019 y con la que fueron consolidando su éxito en el extranjero. Es una colaboración con Halsey incluida en su álbum "Map of the Soul: Persona".



La letra retrata el amor a primera vista de un chico que se vuelve loco por saber todo sobre aquella chica que lo conquistó, el ritmo pop es pegadizo, por lo que las fans no dejarán de escucharla una y otra vez.

I Like It

Esta canción romántica de BTS fue incluida en su álbum "2 Cool 4 Skool", uno de sus primeros trabajos. La canción habla sobre el amor que tiene un chico por alguien que ya no está junto a él, pero que considera como una mujer bonita. También retrata los celos al ver sus redes sociales y su deseo de ser amado nuevamente.

Serendipity

Es una de las canciones de Jimin que formó parte de la intro de su álbum "Love Yourself: Her". Es una de las más románticas y populares de BTS, ya que retrata el hallazgo de algo inesperado, según la traducción de la palabra serendipia en español.

El idol coreano canta encontrar a una persona especial que estaba destinada a llegar a nuestra vida, como si fuera un acto del universo, inesperado y perfecto. Las fans aseguran que la voz de Jimin les transmite paz con esta canción.