BTS: 3 Canciones que no conocías de Jimin y que te encantarán

¿Cuántas canciones tiene Jimin de BTS? El bailarín del grupo K-Pop ha sorprendido a las fans con varios singles en solitario, además ha participado en la composición de muchas otras. Sin embargo, hay algunos éxitos que son poco conocidos para ARMY y que seguramente te encantarán.



Aunque su especialidad es el baile contemporáneo, Jimin ha incursionado como escritor con "Promise", Boyz with Fun, Lie para el disco "Wings" y Friends para "Map of the soul: 7". Aunque su talento brilló con el performance de "Black Swan", donde demostró por qué es el mejor en la danza. Entre sus solos más conocidos, están "Filter", "Serendipity", "Promise" y "Lie", entre otros.

Los integrantes de BTS han debutado con sus mixtape, aunque también han incluido canciones en solitario en sus álbumes. Por ejemplo, Jimin cantó "Serendipity" como parte de "Love Yourself: Her". A lo largo de su carrera, el idol coreano ha lanzado colaboraciones y canciones que son poco conocidas por ARMY, checa estas recomendaciones que te enamorarán de su voz.

Las mejores canciones de Jimin de BTS

Tony Montana

Es una colaboración con Suga de BTS, el rapero incluyó esta canción en su primer mixtape titulado "Agust D". Jimin formó parte de la presentación en vivo, sorprendiendo a ARMY con su talento para rapear. Desde entonces, las fans esperan que lancen la versión estudio de esta subunidad.

Te puede interesar: BTS: V recuerda su visita a México de forma especial por esta razón

95 Graduation

Es una canción muy viejita que grabó junto a Jungkook, fue lanzada en 2014 como un remake de "Old School Love" de Lupe Fiasco. La letra retrata la celebración de una graduación escolar, los recuerdos que se formaron en esta etapa y la promesa de nunca olvidar a los amigos y compañeros que se conocieron en esos años.

Christmas Love

Jimin le regaló una canción navideña a ARMY en 2020. El idol de BTS la publicó en la plataforma de Soundcloud para expresar su amor por las vacaciones de invierno, la época navideña y las fiestas decembrinas. El integrante de la banda se caracteriza por su voz dulce, por lo que es un villancico perfecto para la época.