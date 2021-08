BTS: V recuerda su visita a México de forma especial por esta razón

¿En qué año BTS visitó México? El grupo ha conocido a sus fans alrededor del mundo, desde México, Europa, hasta países como Saudi Arabia. Latinoamérica es uno de los mercados más grandes para el K-Pop y ARMY se pudo reunir con los idols en varias ocasiones, pero V guarda un recuerdo especial de nuestro país por esta razón.



El fenómeno coreano ya se presentó en la CDMX con su concierto "Red Bullet Tour" en el año 2015; sin embargo no han podido regresar en solitario. Su primera visita fue como parte de la alineación del Music Bank en 2014, la tercera y última vez que vinieron fue en 2017.



En varias entrevistas, BTS ha reconocido la presencia de México y otros países latinos, incluso en una de sus canciones mencionan un elemento de la cultura mexicana. Taehyung también recordó una de sus visitas y lo hace de forma especial, esto fue lo que dijo.

Taehyung recuerda a sus fans de México de forma especial

Como parte de la celebración del 25 aniversario de Mnet, cadena de televisión de realitys y programas musicales, BTS formó parte de las entrevistas especiales para conmemorar a la televisora. En dicha entrevista, Taehyung emocionó a sus fans mexicanas al mencionar a México, un país que tiene muy presente en su carrera.



La última vez que nos visitaron fue hace 4 años, como parte de la K-CON 2017, año en que promocionaron su álbum "Wings" y su canción "Blood Sweet and Tears". V recuerda esta ocasión de forma especial ya que no han tenido muchas posibilidades de venir a México.



Además, recordó que estaban muy emocionados y explicó que BTS se esforzó para mostrar lo mejor del grupo ante el público mexicano. ARMY se conmovió con sus palabras, ya que a pesar de que no han podido presenciar un concierto en vivo, V siempre piensa en ellas.



Te puede interesar: BTS: El LUJOSO regalo que Suga le hizo a una fan por esta razón

Lamentablemente, ARMY tendrá que enfrentar una larga espera para ver a BTS, el grupo K-Pop canceló de manera definitiva su gira mundial "Map of the soul" debido a la pandemia, el tour estaba reprogramado para el 2021, pero la situación nunca mejoró. Se espera que en 2022 regresen con un nuevo álbum y conciertos.

Quien también recuerda de forma especial su visita al país es Jimin, se emocionó por conocer este lugar mexicano. El bailarín de la banda compartió la foto del recuerdo y escribió un diario de su viaje.