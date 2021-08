BTS: El LUJOSO regalo que Suga le hizo a una fan por esta razón

BTS ha cosechado una gran fortuna gracias a sus conciertos, sus 35 millones de álbumes vendidos, artículos oficiales, entre otros. El grupo se puede dar el lujo de tener vacaciones de ensueño y los accesorios más lujosos, uno de ellos fue regalado a una fan por parte de Suga.



El rapero de la banda tuvo un pasado difícil, sus padres no lo apoyaban del todo en el sueño de ser cantante, trabajaba como repartidor de comida y a veces tenía que decidir si tomar un bus o comprarse algo de comer.



Suga vendía canciones para ganar algo de dinero, hoy en día es un gran productor que trabaja con marcas como Samsung o escribe la mayoría de las letras de BTS junto a RM y J-Hope. También tiene su propio departamento de soltero en una de las zonas más exclusivas de Seúl.

Suga de BTS: La afortunada fan que obtuvo este recuerdo único

Aunque usualmente son las fans las que realizan regalos a los artistas coreanos, como la vez que Suga recibió una dotación de ropa interior tras robar la de su compañero Jungkook, BigHit decidió imponer la regla de no aceptar obsequios de ARMY, no solo por seguridad, sino para que ellas no gasten su dinero.



Sin embargo, el idol decidió tener un gran gesto con una afortunada fan. Durante su concierto del tour "Love Yourself" en 2018, la banda K-Pop se presentó en Seúl. Para estas presentaciones, Suga estrenó unos anillos de diamantes totalmente personalizados que adornaban sus dedos con cada letra de su nombre artístico.



El anillo de diamantes se convirtió en un regalo para una ARMY por parte de Suga. La razón fue que durante la presentación del rapero de BTS, uno de ellos se deslizó de su mano y dijo que la persona que lo encontrara se lo podía quedar.



Tras finalizar el show, la fan que lo encontró compartió las fotos en sus redes sociales para presumir el anillo de diamantes en forma de letra "A". Al parecer, tuvo suerte de encontrarlo, ya que pensó que era una tapa de botella.



Aunque se desconoce el precio del anillo, Suga no tardó en pedir un reemplazo a la joyería que lo diseñó: FRICA jewelry. Esta tienda ya ha trabajado con BTS y ha creado anillos y cadenas para los integrantes.

