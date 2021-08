BTS: 3 Canciones que convertirán en ARMY a cualquiera que las escuche

¿Cuáles son las mejores canciones de BTS? La banda K-Pop se escucha en las radios mundiales, rompe récords con sus videos en YouTube e inspira los mejores challenge de baile en plataformas como TikTok.



Aunque son conocidos por muchas de sus fans, son pocos los éxitos los que suenan en la radio como "Dynamite", "Butter" y "Permission to Dance", que se han convertido en hits del verano para cualquiera que aprecie la música, incluso si no son fans del K-Pop.



Su discografía esta compuesta por letras que en su mayoría han sido escritas por Suga, RM y J-Hope, quienes destacan como productores del grupo. Día con día, el llamado ejército de BTS continúa creciendo gracias a su éxito inigualable y si no te has dado a la tarea de conocerlos, estas canciones te demostrarán por qué son tan populares entre las chicas.

Las mejores canciones para conocer a BTS

DOPE

Jungkook recomendó esta canción para iniciar tu aventura como ARMY. El video muestra una gran coreografía, además, es mucho más fiel a su antiguo estilo y resalta mucho la rap line, algo por lo que son conocidos. Suga, RM y J-Hope protagonizan las partes más pegadizas de la canción.

I Need U

Esta canción muestra el gran talento para cantar de BTS, así como sus actuaciones en varias escenas del video musical. Es uno de sus lanzamientos más populares y pertenece a su álbum The Most Beautiful Moment In Life Pt. 1, calificado por sus fans como uno de sus mejores trabajos.



Además, fue con la que ganaron su primera victoria en los shows musicales, tuvieron que esperar 2 años para poder lograrlo.

Blood Sweet and Tears

Es una de las canciones que los ayudó a consolidar su fama a nivel internacional, forma parte de su álbum Wings, el cual promocionaron cuando BTS visitó México como parte del Music Bank.



El video es muy estético y guarda referencias al libro de Hermann Hesse, “Demian”. La letra retrata las tentaciones a las que se enfrentan los jóvenes, cómo caen en el lado oscuro y a pesar de querer escapar, al mismo tiempo quieren más y más. Esta canción muestra el gran concepto del grupo, el cual ha conquistado a sus fans por su originalidad.