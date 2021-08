BTS: La fan que logró enamorar a Jungkook, ella es la envidia de toda ARMY

BTS no solo ha conquistado a ARMY, también ha captado la atención de grandes estrellas de la música, escritores y expertos de la industria que han elogiado su talento. Ellos también se han declarado fans de otros cantantes, pero hay fans que logran robar su atención durante los conciertos.



Jungkook es el más joven del grupo, considerado un prodigio y el idol más popular en 2020, ya que encabezó las búsquedas mundiales de Google.

Con tan solo 24 años se ha convertido en todo un fenómeno mundial y joven millonario. Antes de ser famoso, tuvo varias exnovias que lograron robar su corazón, pero una afortunada fan tuvo la suerte de tener toda su atención durante un concierto de BTS.

Jungkook se enamora de una fan y no pudo ocultarlo | VIDEO

En su gira de 2019, la banda surcoreana se presentó en el Rose Bowl con su tour "Love Yourself: Speak Yourself", entre el público se encontraba la afortunada fan que logró enamorar a Jungkook.



Durante las presentaciones de BTS, el idol no podía dejar de mirar en su dirección para hacer contacto visual en varias ocasiones y todo quedó grabado en los videos que ella misma tomó con su celular. ¿De quién se trata?



La fan que enamoró a Jungkook se llama Jessica Ahlberg, una joven de 31 años y toda una reina de belleza. Ella se encontraba en una de las secciones preferenciales y llamó la atención del idol coreano, quien le dedicó miradas discretas desde el escenario. La YouTuber compartió su experiencia en su canal, donde publicó los videos que logró capturar de dicho momento y en los cuales se ve perfectamente que el Golden Maknae miraba en su dirección.



Jessica es una fan de BTS, además fue concursante de Miss Alabama en 2014 y se posicionó dentro del Top 20 de Miss USA, la reina de belleza captó la atención de Jungkook, quien parece ser su integrante favorito.



En su vlog ha publicado videos reaccionando a sus canciones u otros shows de BTS, sin duda, es la envidia de toda ARMY, pues logró tener la atención del idol durante los momentos en que sus miradas se cruzaron.