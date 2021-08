BTS: ¿Save Me tendrá segunda temporada? Conoce el webtoon del grupo

¿BTS lanzará la segunda temporada de "Save Me"? El grupo K-Pop se convirtió en personajes de cómics en 2019, como parte del álbum "Map Of The Soul: Persona". Recientemente, se dio a conocer que la plataforma Naver y DC firmaron un acuerdo con HYBE, por lo que ARMY podrá disfrutar de nuevas historias.

La banda continúa con sus planes para el 2021, además del ansiado estreno de "Youth", dorama que adapta el universo creado por las teorías de sus videos musicales, podría continuar con su webtoon.

Hace poco, Naver Webtoons, DC Cómics y HYBE pactaron un acuerdo para producir nuevo contenido con sus artistas: BTS, SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, entre otros.

Los webtoons han ganado popularidad gracias a los dramas coreanos, ya que títulos como "Love Alarm" y "True beauty" fueron adaptaciones exitosas entre las fans.

¿BTS lanzará un nuevo webtoon inspirado en su universo?

"Save Me" narra la vida de 7 chicos que son mejores amigos. Siempre se apoyan en las buenas y en las malas. Cuando se separan, sufren destinos fatales que terminan en su muerte; sin embargo, uno de ellos tendrá la oportunidad de viajar en el tiempo para intentar salvarlos a todos. Actualmente puedes leerlo en la App oficial de Webtoons.

De acuerdo con las teorías de ARMY, la historia se basa en los videos de BTS como "Run" y Jin es quien intentará cambiar su trágico destino. En abril 2019 se emitió el último episodio, pero con la nueva colaboración se podría lanzar la continuación del webtoon.



Hasta ahora no se sabe qué tipo de historias y cuándo serán lanzadas, pero la banda será de los personajes principales. La sorpresa es que DC Cómics participará en este proyecto, que puede incluir superhéroes de su universo como Batman. Además, pueden representar nuevas ideas para adaptar dramas coreanos.

Este no es el primer cómic de BTS, en 2014 se lanzó una historia de superhéroes llamada "WE ON", además se incluyeron las famosas photocards en su álbum "Dark & Wild"; lamentablemente, no está disponible en sitios oficiales y solo se pueden encontrar traducciones hechas por las fans.