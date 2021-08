3 Dramas coreanos viejitos en YouTube que una verdadera fan debe conocer

Los dramas coreanos más populares no son los actuales, o al menos no cuando la llamada Ola Hallyu comenzó a nivel internacional. Las famosas novelas asiáticas llegaron a ser transmitidas en la TV abierta mexicana y las verdaderas conocedoras de este fenómeno saben que hay historias clásicas que no te puedes perder.



El entretenimiento coreano se popularizó con historias de romance, época y de fantasía. Actores como Gong Yoo, Hyun Bin, Lee Min Ho y Lee Jong Suk lideraron los doramas que comenzaron a cobrar fuerza hace más de una década.

Boys Over Flowers fue todo un acontecimiento que atrapó la atención de las fans, desde entonces, plataformas como Netflix o Viki han apostado por transmitir estas series.



Si eres nueva, checa los dramas coreanos en YouTube que son todo un clásico, hace una década que fueron lanzados, pero fueron tan perfectos que vale la pena revivirlos. Estas son las recomendaciones de la semana.

Los K-Dramas que debes ver al menos una vez

When a Man Loves

Drama de romance que sigue a Hang Tae Sang, un chico de 17 años que sufre de problemas familiares, ya que su familia es amenazada por gánsters. Años después, es uno más de estas pandillas y un día conoce a Seo Mi Do, la hija de un hombre que les debe dinero.



Tras enamorarse a primera vista, decide perdonar la deuda y ayudarla con sus estudios. Por otro lado está Baek Sung Joo, la esposa de su jefe y quien está enamorada de él, por lo que provoca un accidente que casi lo mata. Tras este suceso, decide enderezar su camino y se reencuentra con su amada años después.

Te puede interesar: BTS fue víctima de un secuestro falso durante un viaje, así reaccionaron los integrantes

Winter Sonata

K-Drama clásico sobre Joon Sang, un joven que se muda de escuela para encontrar a su padre biológico. Ahí conocerá a sus compañeros Yoo Jin, su primer amor, y Sang Hyuk, un buen amigo. Sin embargo, el protagonista tiene un destino fatal y ella sufre su muerte.



Años después, Yoo Jin está a punto de casarse con Sang Hyuk, pero durante la fiesta de compromiso, aparece un joven idéntico a Joon Sang y quien es novio de su amiga Oh Che Lin.

Todo sobre Eva

Este dorama coreano se transmitió por TV mexicana. Trata sobre la vida de Jin Sun Mi y Heo Young Mi, dos chicas que tuvieron vidas diferentes. La primera de ellas disfrutó de una gran infancia, mientras que la otra fue abandonada por su madre y su padre murió a causa del alcohol.



Debido a su pasado, aparenta ser amable, pero es una chica malvada. Cuando el padre de Sun Mi decide ayudarla, es cuando ambas se conocen y comparten el sueño de ser presentadoras de noticias. La rivalidad se dispara entre ambas cuando se fijan en el mismo chico.