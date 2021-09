BTS estrenará la mini comedia "Friend Must Fly Out", ¿cuándo se podrá ver en México?

BTS sigue imparable, la banda surcoreana ya tiene nuevos planes para divertir a sus fans y llegarán de nuevo a la pantalla grande con su primera mini comedia, te decimos todo lo que debes saber de "Friends must fly out" y cuándo podrás verla en México.

El fenómeno K-Pop, además de la música, ya ha debutado en las esferas del cine, los documentales, la moda, en la ONU y fueron parte del especial de "FRIENDS", una de las series más famosas de la televisión.

Además, ha estrenado una serie de películas musicales en los cines que retratan sus tours mundiales y la historia de su carrera. En septiembre llegará nuevo contenido de BTS llamado "Friends must fly out" y próximamente se estrenará la segunda temporada de In the Soop.

¿Cuándo se estrenará la comedia de BTS en México?

BTS colaboró con la marca Lotte Dutty Free para la nueva sitcom protagonizada por los idols coreanos que se estrenará en los establecimientos de Lotte Cinema de Corea del Sur el próximo 9 de septiembre. Este proyecto se trata de una mini comedia que se transmitirá antes de cada función.

Aunque se desconoce la sinopsis, ya se reveló un pequeño adelanto y parece que los chicos compartirán un departamento donde vivirán situaciones divertidas mientras uno de ellos desea ir de viaje. Aunque no se trata de una serie como tal, BTS demostrará que también tiene talento para la actuación y para hacer reír a sus fans.



¿Cuándo se podrá ver en México? Las fans mexicanas y del resto del mundo podrán disfrutar de este clip de comedia a partir del 16 de septiembre a través de las redes oficiales de la marca Lotte Dutty Free.

"Friends must fly out" mostrará su lado más divertido y cómico, similar a cualquier comedia de los 90's, con risas de fondo y escenas que te harán reír sin parar.

Pero eso no es todo, ARMY celebrará el mes patrio con la presentación de BTS en la 75ª sesión de la Asamblea General de la ONU el próximo 14 de septiembre, donde darán un mensaje lleno de esperanza como representantes de Corea del Sur.