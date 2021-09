BTS: TODO sobre la segunda temporada de In The Soop, ¿cuándo se estrena?

¿Cuántos programas tiene BTS? El grupo K-Pop ha promocionado su carrera a lo largo de varios shows propios con el fin de divertir a sus fans. Uno de los más populares es In The Soop, ya que mostró el lado normal de las estrellas mundiales mientras conviven en una cabaña en medio del bosque.

A través de la plataforma Weverse y su canal de YouTube, la banda surcoreana ha compartido infinidad de videos detrás de cámaras y episodios llenos de diversión gracias a las dinámicas de sus programas.



Luego de haber cancelado su gira mundial de manera definitiva, ARMY espera con ansias el lanzamiento de su próximo álbum, así como la colaboración tan rumoreada con Coldplay. Recientemente, también se anunció la nueva temporada de su serie más popular.

In The Soop estrenará su segunda temporada

A través de las redes oficiales del programa, BTS anunció su regreso con la segunda temporada de "In The Soop", reality donde los miembros se relajarán por varios días mientras viven en una cabaña en contacto con la naturaleza y olvidando su papel como estrellas mundiales con un merecido descanso.



El primer teaser ya fue revelado, pero solo se trata del póster oficial del programa. Sin embargo, ARMY descubrió una antigua foto de RM que podría tratarse de un spoiler, ya que luce con ropa cómoda y cerca de una piscina, momento en el que habría estado grabando In The Soop.



¿Cuándo se estrena? La segunda temporada se lanzará en octubre, aún no hay fecha exacta del estreno y el número de episodios, pero las fans se emocionaron en las redes sociales y no pueden esperar para conocer sus nuevas aventuras.

En la primera temporada, los chicos se dedicaron a realizar actividades muy hogareñas, desde cocinar, pescar, dar un paseo en bote, una fogata y hobbies como pintar cuadros o componer canciones.

Además, junto con el estreno de la nueva temporada de In The Sooop, ARMY también podrá visitar la primera Pop Up Store con dicha temática, aunque solo está disponible para las fans coreanas que podrán visitar el establecimiento en una de las plazas de Seúl. Ahí podrán comprar mercancía inspirada en el concepto del programa.