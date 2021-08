Control Z: la poderosa razón por la que Zión Moreno no sale en la segunda temporada de la serie

Sin lugar a dudas durante la primera temporada de Control Z, serie mexicana producida por Netflix, uno de los personajes que más llamó la atención fue Isabela, quien es una joven transgénero que tiene que lidiar con las traiciones de sus compañeros del colegio.

Isabela es interpretada por la actriz estadounidense de ascendencia mexicana Zión Moreno conquistó por su forma de actuar durante la primera temporada, sin embargo el año pasado se confirmó que la segunda temporada-estrenada este día- no participará, mensaje que ella misma confirmó.

¿Por qué Zión Moreno no participará más en 'Control Z'?

Zión quien nació en El Paso, Texas y es de padres mexicanos, reveló por medio de sus redes sociales los motivos por los que se despidió de la serie juvenil de Netflix.

En su mensaje destacó que pese a que Control Z le cambió la vida, tomó la decisión de quedarse en casa en los tiempos inciertos que se viven en el mundo debido a la pandemia de Covid-19.

"Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada", señaló en uno de sus mensajes publicados a finales de 2020.

Pese a que Zión Moreno ya no formará parte de la serie mexicana, en la que participan Ana Valeria Becerril, Michael Rondas, Yankel Stevan, entre otros, la actriz no se alejó de la actuación, pues se se sumó al elenco del reboot de Gossip Girl, disponible en HBO Max.

En esta serie Zión Moreno, da vida a Luna La, uno de los principales personajes de la serie estadounidense, quien es una la glamorosa joven de la élite de Manhattan e influencer de moda neoyorkina.