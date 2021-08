Exatlón México: Mati Álvarez desprecia regresar esta temporada, ¿por qué?

Exatlón México no está pasando por su mejor momento pues esta quinta temporada, parece no haber atrapado al público que edición tras edición estaba acompañando a sus atletas favoritos todas las noches, motivo por el que la producción ya estaría pensando integrar a los refuerzos.

Y aunque los seguidores de este reality show deportivo, pidieron que en esta temporada los participantes fueran atletas que no hubieran participado en las temporadas anteriores, tal parece que la presencia de los antiguos participantes harían falta en esta edición.

Mucho se ha dicho que Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Pato Araujo, Daniel Noyola, Evelyn Guijarro, entre muchos otros más podrían llegar como refuerzos a esta nueva edición, pero esto no ha sido confirmado ni por los atletas ni mucho menos por la producción.

¿Mati Álvarez regresa a Exatlón México?

Ante los rumores sobre que algunos exparticipantes de Exatlón México de temporadas pasadas podrían ingresar a esta nueva edición de Guardianes vs Conquistadores, la cuenta de twitter @LaComadritaOf2 cuestionó a sus seguidores si es que les gustaría tener de regreso en los circuitos de este reality show deportivo a la campeona de campeonas Mati Álvarez.

Ante esto cientos de seguidores de la cuenta antes mencionada, piden el retorno de la “Golden Champion” a los circuitos de Exatlón México, pues aseguran que nuevamente levantaría el rating del programa, aunque otros más piden que no regrese y que le de chance de ganar a otras atletas pues si ella regresa al reality show están seguros que nuevamente podría ganar.

Mati no quiere regresar

Pese a que seguidores de Exatlón México y de la propia Mati Álvarez piden el regreso de la Golden Champión, es la misma ganadora de este reality show deportivo quien respondió a la encuesta y la respuesta sorprendió a más de uno.

Y es que Mati respondió que ya no regresará al reality show aunque no dio los motivos por los que ya no pretende regresar a las tierras del Exatlón México la atleta confirmó que ya no será parte de esta competencia.