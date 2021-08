Netflix: 3 Dramas coreanos de Kim Bum para enamorarte de este actor

¿Quién es Kim Bum? El actor coreano tiene 32 años y saltó a la fama gracias a "Boys Over Flowers" con su papel de So Yi Jeong. Desde entonces, ha participado en varios dramas coreanos al lado de estrellas como Lee Dong Wook. Netflix recopiló sus mejores series que te enamorarán de este galán.

Nacido en la ciudad de Seúl, Kim Bum era un niño que destacaba en los deportes, pero se interesó en la actuación desde pequeño. También se ha desempeñado como cantante con un par de OST y temas musicales.



Fue en 2020 cuando hizo su regreso a la actuación tras varios años de hiatus, Kim Bum sorprendió a sus antiguas fans de "Boys Over Flowers"; además, hace poco se confirmó su participación en la nueva serie de "Ghost Doctor". Descubre a este galán con sus mejores dramas coreanos en Netflix.

Dramas del actor Kim Bum

Law School

Drama de abogados que narra la vida de un grupo de estudiantes de primer año de la Facultad de Derecho. Kim Bum interpreta a Han Joon Hwi, un joven que aprende que la justicia no es como la imaginaba. La trama se centra en un caso que deberán resolver los chicos, ya que en la universidad ocurrió el asesinato de un profesor que se consideraba toda una eminencia.

Boys Over Flowers

Es uno de los dramas coreanos más populares de Lee Min Ho. La historia sigue a Jan Di, una joven que tras salvar a un chico se gana una beca en un colegio de élite. De familia pobre, la protagonista deberá enfrentarse con las burlas de sus compañeros, sobre todo cuando se convierte en la nueva víctima de los F4.



Este grupo de estudiantes de primera clase, y los mejores del colegio, intentarán hacerle la vida imposible. Todo cambia, cuando dos de ellos se enamoran de Jan Di.

Ese invierno, el viento sopla

Drama coreano que narra la vida de Oh Young, una joven ciega que ya no cree en el amor. También sufrió la pérdida de su papá y fue separada de su madre y hermano.

La joven heredera debe hacerse cargo de una corporación, sin tener a nadie en quien confiar, hasta que conoce a Oh Soo. Él es un hombre que salió de prisión tras ser acusado de un fraude que no cometió y se dedica a ser un apostador profesional, Oh Young se convierte en su nueva víctima con el fin e estafarla, pero sus sentimientos se involucran.

Kim Bum interpreta a Park Jin Sung, el leal y mejor amigo de Soo.