Eugenio Derbez arremete contra Victoria Ruffo y Marjorie de Sousa en solidaridad con Julián Gil

Al sentirse identificado con la situación que vive el actor Julian Gil, a quien su expareja Marjorie de Sousa no le permite ver ni convivir con su hijo Matías, el famoso comediante Eugenio Derbez se solidarizó con Julián Gil y mando un fuerte mensaje tanto para Sousa como para su expareja, Victoria Ruffo.

Cabe señalar que Eugenio Derbez vivió una situación similar a la que hoy vive Julián Gil, pues cuando su hijo José Eduardo Derbez era pequeño, la madre del entonces menor, Victoria Ruffo, no le permitía ver a su hijo por lo que muchas vece Eugenio tuvo que buscarlo a escondidas.

En un tono molesto, durante este encuentro con la prensa, Eugenio reprocho a los medios que aún le pregunten a su hijo: “¿cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo?”, cuando desde el punto de vista del también actor la pregunta debería ser: “José Eduardo, ¿qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?”, lo que dijo es muy diferente.

En ese sentido recordó que pasó años con abogados tratando de ver a José Eduardo, por lo que aseguró ese es su coraje contra Victoria Ruffo. Justamente debido a esta situación dijo entender a Julian Gil pues él pasó por ese dolor terrible de ni siquiera poder acercarte a tu hijo. “Los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra”, agregó.

A ambos famosos su respectivas exparejas no les permiten ver a sus hijos. FOTO: ESPECIAL

Por su parte, Julián Gil retomó este fragmento de la entrevista con Derbez y externando su molestia por lo que vive con Marjorie de Sousa escribió en su cuenta de Instagram su descontento por la situación.

“Y este no es un caso de Eugenio y Julián no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad por esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar … Le tocó a él me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños […] NO le pregunten al niño cómo se siente por no crecer con su papá … pregunten por qué tu mamá no te dejo ver a tu papá…