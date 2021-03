La paternidad, el mejor papel de Julián Gil

Julián Gil tiene 50 años, a los 15 se convirtió en padre y aunque sabe que no hay reglas para ejercer la paternidad, trata de hacer lo mejor que puede.

“Quizá el papá sale más a trabajar o tiene menos tiempo para convivir con los hijos, pero creo que la mamá debe enseñarle a los niños y explicarles a qué se debe esa ausencia. No hay un manual, trato de hacer lo mejor que puedo, al menos con Nicole y Julián Jr., de Matías no quiero hablar mucho, porque no he tenido la oportunidad de serlo, pero doy la vida por ellos y hasta el último día lucharé por ser el mejor”, afirmó.

Julián imprime sus vivencias en este rubro en la ficción en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, donde interpreta a Carlos Iturbide un empresario que por trabajo ha estado lejos de su hijo y la relación con él está rota y ahora que Patricio (Mane de la Parra) es adulto, deben superar sus problemas

Además, de su trabajo como actor, continúa en la conducción del programa República Deportiva, al que llegó hace seis años y ha gustado al público.

DATOS

3 Hijos tiene de tres relaciones diferentes.

22 Telenovelas ha hecho el argentino de 50 años.

Por Patricia Villanueva Valdez

dza