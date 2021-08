¡Yordi Rosado casi muere ahogado! Confesó que tuvo un accidente junto a su hijo en Acapulco | VIDEO

El creador de contenido, locutor de radio y conductor de televisión Yordi Rosado estuvo como invitado en el programa “Miembros al aire”, de Unicable ahí platicó sobre algunos detalles de su vida, entre ellos un terrible momento en el que casi pierde la vida.

El famoso contó que durante un viaje en Acapulco él y su hijo de 15 años de edad estuvieron a punto de ahogarse mientras practicaban surf, Yordi describió el acontecimiento a los invitados y conductores de la emisión.

Mencionó que hace un año acudieron a pasar vacaciones a Acapulco, ellos rentaron una tabla para practicar surf y como estaban muy felices y jugando, divirtiéndose en familia no se percataron que se habían alejado de la orilla.

“De repente ya estábamos muy adentro, pese a que soy muy cuidadoso no me di cuenta que estábamos muy adentro”, dijo Yordi Rosado, quien mencionó que su hijo es mucho más alto que él y con destreza para el deporte.

Recordó que el nervio y la tención empezaron a surgir y que el locutor y su hijo comenzaron a desesperarse cuando se sintieron jalados por las corrientes de profundo mar.

“De repente estamos así y de un segundo a otro siento cómo me jala la corriente, me empieza a jalar hacia dentro, hacia abajo y ya no puedo salir. Está perro tu solo, pero con tu hijo al lado, porque tu como papá inmediatamente te prende el sensor de ayuda”, confesó.

Agregó que inmediatamente le preguntó a su hijo Santiago si podía nadar, pero el joven le respondió que no, para finalizar la anécdota explicó que llegaron dos expertos a darles auxilio. “Volteo, y en el momento que volteo tengo a dos salvavidas aquí, a dos metros. Nos vieron y ellos saben dónde están las corrientes”

Concluyó diciéndole al público que estén al pendiente de sus hijos, y que revisen si en la playa en la que se encuentran hay un salvavidas que esté alerta a lo que pasa y les pueda brindar ayuda en caso de necesitarla.