Galilea Montijo y Andrea Legarreta llegaron a las burlas en contra de la novia de Vicente Fernández Jr. ¿por qué?

Nuevamente Andrea Legarreta y Galilea Montijo están en el ojo público, debido a ciertos comentarios que lanzaron durante la emisión del programa “Hoy” de donde son conductoras titulares.

Esta vez expresaron su preocupación por el cantante de musical mexicana, Vicente Fernández, durante el programa estuvieron platicando sobre su estado de salud, pues la estrella aún se encuentra en Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco.

Las famosas ya son conocidas por hablar de manera sarcástica y burlona sobre algunos temas o personalidades del espectáculo y al ver una entrevista de Vicente Fernández JR. hijo de “El Charro de Huentitan”, en la que llega a visitar a su padre acompañado de su novia, Mariana González Padilla, las conductoras soltaron algunas opiniones.

Galilea y Andrea describieron el comportamiento de Mariana ante las cámaras, pues cabe señalar que al acercarse los reporteros, la pareja de Vicente Fernández Jr. decidió alejarse para no entrar en la toma, argumentando que no le gustaba aparecer.

Vicente Fernández Jr. al ser el hijo mayor, es el que se ha encargado de informar a los medios el avance del ídolo mexicano intérprete de “Un millón de primaveras”. Durante la entrevista González Padilla realizó algunos gestos que no pasaron desapercibidos por las comunicadoras.

Galilea expresó que le llamaba la atención que Mariana no sabía que hacer mientras su novio hablaba con la prensa, mientras que Andrea Legarreta continuó con el tema e imitó algunos de los gestos que hizo la joven. “Ay no, me voy a voltear, no vayan a pensar que quiero cuadro”, describió Legarreta.

Esta no es la primera vez que las conductoras hacen eso en televisión nacional, pues recientemente Galilea también fue señalada por criticar el lenguaje inclusivo y Andrea Legarreta tuvo un problema con Laura Bozzo por una serie de comentarios.