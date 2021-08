Dramas de Park Shin Hye que puedes disfrutar este fin de semana

¿No tienes plan para este fin de semana? Park Shin Hye se ha convertido en una de las actrices más populares de Corea del Sur. Su trabajo más reciente fue con "El mito de Sísifo", serie de Netflix, en la plataforma también hay otros doramas protagonizados por la estrella coreana.

Con tan solo 31 años, ha protagonizado más de 30 dramas a lo largo de su carrera, algunos de ellos junto a guapos actores como Lee Min Ho, Lee Jung Suk y Hyun Bin, además de la película "The Call" que puedes ver actualmente en el servicio de streaming.



Park Shin Hye tiene varios dramas en Netflix, pero al inicio de su carrera se dio a conocer con historias que van desde una chica que se disfraza de hombre, una editora que tiene miedo de salir de su departamento, hasta una estudiante que sueña con ser la mejor en música clásica. Checa las recomendaciones de fin de semana y conoce el trabajo de esta actriz coreana.

Los mejores dramas de Park Shin Hye

You're beaituful

Drama coreano que sigue a Go Mi Nyu, una chica de apariencia inocente que sueña con convertirse en monja, su hermano gemelo Go Mi Nam quiere ser un cantante famoso para poder conocer a su mamá. Sin embargo, todo cambia cuando un hombre aparece en el orfanato para buscar a la protagonista, pues debe tomar el lugar de su gemelo desaparecido.



Ahora, tendrá que disfrazarse de hombre para ser parte de la banda A.N.JELL, cuyo líder es Hwang Tae Kyung, un chico que Go Mi Nyu odiará al instante.

Flower boy next door

Mini drama web que puedes ver en YouTube. La trama se centra en Go Dok Mi, una editora de libros que es muy tímida, por lo que se niega a salir de su casa o interactuar con cualquier persona. Todos los días, alguien deja en su puerta una caja de leche con una nota que sigue una historia.



Han Tae es el vecino de la protagonista, a quien espía todos los días gracias a sus binoculares y de quien se enamoró a primera vista una vez que lo vio en un parque. La llegada de Enrique Geum, primo de este, desatará un enredo amoroso y divertido entre los personajes.

Heartstrings

Drama de romance que sigue la vida de Lee Kyu Won, una estudiante muy aplicada que toca el gayageum, instrumento tradicional coreano. Su abuelo era un importante artista de música clásica, por lo que su sueño es ser como él.



Por otro lado está Lee Shin, cantante de la banda The Stupid, él asiste a la misma universidad que Kyu Won, pero cuando ella lo encuentra rechazando a una chica se gana su odio. La protagonista lo considera un chico arrogante y empeora cuando no se presenta a un evento para recaudar fondos para una maestra enferma. Sin embargo, del odio al amor solo hay un paso.