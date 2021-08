María Hanneman asegura que ha sido víctima de bullying en la escuela por no escuchar reguetón

La pianista María Hanneman, de 15 años, confesó que ha tenido que cambiar de escuela en más de una ocasión, debido a que era víctima de bullying por parte de sus compañeros de clase por no escuchar reguetón, mientras que sus maestros no comprendían que tenía que viajar constantemente por sus competencias internacionales.

En entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, la joven explicó que desde los tres años de edad empezó a tocar el piano, pero las clases las comenzó a los cuatro años, por lo que ha alcanzado un éxito a nivel mundial.

Detalló que "antes ensayaba durante 15 o 30 minutos, pero actualmente estoy frente al piano entre cuatro y cinco horas diarias", pero eso no le impide llevar una vida de adolescente, porque también habla por teléfono con sus amigas, ve la televisión con su madre y hasta aprovecha para pintarse las uñas.

"Entré a los 10 años al Conservatorio Nacional de Música y una vez que termine me gustaría irme a seguir estudiando a Europa. No sé si en algún momento me dedicaré a la composición, pero actualmente estoy enfocada en aprender lo más que pueda y seguir disfrutando de lo que hago", expuso.