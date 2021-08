Daniel Bisogno vuelve a atacar a Chiquis Rivera por su peso “Parece cuadro de Botero”, señala

Los dimes y diretes entre Daniel Bisogno y la cantante Chiquis Rivera no paran, pues de nueva cuenta el colaborador de “Ventaneando” arremetió contra la hija de Jenni Rivera criticando su aspecto físico, del cual en ocasiones pasadas había dicho “esta pasadita de tamales”.

Esta ocasión, en plena emisión de este martes de “Ventaneando”, el conductor volvió a criticar el aspecto físico de Rivera, de quien dijo “parece cuadro de Botero”, artista colombiano que solía pintar en sus cuadros a gente de talla grande.

El comentario que ha dividido opiniones se dio luego de que durante su presentación den Houston, Texas, como parte de su gira, Chiquis vistió un ajustado vestido rojo, muy similar a uno de los más famosos cuadros de Fernando Botero.

Esto generó que el irreverente conductor señaló que: “La verdad está bien servidota. Parece un cuadro de Botero”, dijo Daniel Bisogno en pleno programa en vivo.

Bisogno no se midió y además de su comparación con el famoso cuadro, volvió a asegurar que Chiquis Rivera está “pasadita de peso”, pero tal parece que no tuvo la respuesta que esperaba de sus compañeros.

Por su parte sus colegas de emisión no estuvieron de acuerdo, o al menos así lo mostraron al destacar que la artista mostró una gran seguridad, belleza y sensualidad durante su presentación, por lo que a Daniel no le quedó de otra más que empezar que: "No hay ningún problema. Tanta carne y uno chimuelo”.

Por su parte Chuiquis Rivera no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, tal parece que las críticas poco le importan, pues ella continúa enfocada en su gira por los Estados Unidos, por lo que espera seguir cosechando noches exitosas como la que vivió en su show en Texas.

Cabe señalar que si bien la cantante no ha respondido a las críticas, sus seguidores si se han dado a la tarea tomado la palabra por lo que han rechazado la humillación corporal, pues no es la primera vez que el conductor se refiere al cuerpo de Chiquis Rivera de manera despectiva criticando su cuerpo.