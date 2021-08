BTS: Una fan enamorada de Suga prometió demandarlo tras acusarlo de hacer esto

Suga de BTS es uno de los integrantes más enigmáticos del grupo, aunque no suele ser muy expresivo, en realidad es un chico con una gran capacidad de pensamiento, además es muy profundo con sus emociones. A lo largo de su carrera, ha experimentado momentos únicos con sus fans.



El rapero es originario de la ciudad de Daegu y no tuvo una historia fácil, sus padres no lo apoyaban en su sueño de ser cantante. A veces no tenía ni para comer y tenía que vender canciones a cambio de pocos wons para poder sobrevivir. Hoy en día es uno de los idols más famosos a nivel mundial.

Su relación con ARMY se puede describir como divertida y bromista, aunque también especial. En una ocasión, Suga les prohibió hacer dieta, ya que considera que son perfectas tal y como son. Otra de estas anécdotas se remonta a su año debut.

¿Por qué una fan quiso demandar a Suga?

Durante un evento de firmas en 2014 Suga fue filmado por una fan, la cual en varias ocasiones le dijo diferentes frases que lo pusieron nervioso, ya que ella lo describió como un hombre peligroso porque estaba muy enamorada de él y era difícil para ella toda la situación.



El rapero de BTS solo atinó a reírse, mientras la miraba sentado desde la mesa del escenario, la fan continúo lanzando varias frases en su contra en tono de broma, incluso lo acusó de ser el culpable de provocar aquellos sentimientos y le exigió que se hiciera responsable de sus actos.



Entre sus bromas, aseguró que iba a demandarlo, ya que sus acciones atractivas y tiernas herían su corazón. Al parecer, esta chica ha sido una fiel seguidora de Suga, ya que ha tenido otros encuentros con él idol. Se dice que incluso le prometió no casarse hasta que él pusiera un anillo en su dedo, pero rompió su palabra y se disculpó con él luego de celebrar su boda.



En otra ocasión, la fan de Suga le dijo que iba a reportarlo, el rapero dijo que ya lo había amenazado con demandarlo hace tiempo. Todos estos momentos quedaron grabados en videos que la chica compartió en Internet y que filmó durante las reuniones de fans.