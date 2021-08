Shaila, hija de Rocío Dúrcal, muestra radical cambio de imagen tras bajar 20 kilos en cuatro meses; así luce | FOTO

Shaila Dúrcal, hija de la icónica cantante Rocío Dúrcal, compartió una fotografía en sus redes sociales en la que muestra su radical cambio de imagen tras bajar 20 kilos en sólo cuatro meses. La artista de 41 años afirmó estar muy contenta con su nueva apariencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también actriz reveló que su pérdida de peso se debió a un tratamiento que inició en abril pasado, en el que con ayuda de profesionales médicos, nutricionistas y entrenadores combinó dieta, ejercicio y asesoría.

Shaila Dúrcal en mayo de este año. Foto: Instagram/shailadurcal

El secreto de su cambio de imagen

Fue el pasado 30 de abril cuando Shaila Dúrcal anunció que iniciaba "un nuevo reto" en su vida para cambiar sus hábitos y recuperar su figura ideal gracias a Pronokal, una empresa especializada en pérdida y control de peso.

"Al fin he encontrado la solución que llevaba tanto tiempo esperando para perder peso, ¡estoy segura que voy a conseguirlo gracias a Pronokal España! Mi propósito, además de cuidarme, es seguir aconsejándome por un equipo de profesionales como mi Dra. Beltrán, que van a acompañarme durante todo el proceso", escribió en aquel entonces.

Shaila Dúrcal y su Dra. Foto: Instagram/shailadurcal

Así luce hoy Shaila Dúrcal

Tras un largo proceso, la hija de Rocío Dúrcal presumió su nueva imagen: "¡Llevo 4 meses con mi método de adelgazamiento y estoy mas feliz que nunca con mi resultado! ¡Son casi 20 kg!", escribió Shaila en Instagram.

Shaila Dúrcal actualmente. Foto: Instagram/shailadurcal

"Para mí ha sido un aprendizaje fundamental en mi vida con el apoyo que me hacía falta para volver a sentirme feliz conmigo misma!", agregó.

En febrero del año pasado, la cantante dijo al programa 'Ventaneando' que no le importaba que la critiquen por su aumento de peso: "Estoy redondita pero no importa. No me importa que me critiquen, porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente", expresó.

Aquella ocasión detalló que su aumento de peso se debió a que en 2018 sufrió un accidente en casa en el que perdió una parte de su dedo índice derecho. A raíz de eso entró en una fuerte depresión, aunado a un problema de tiroides.