Paramount Plus: ¡Al descubierto! Esta serie te mostrará las múltiples caras de la infidelidad

Paramount Plus cuenta con un amplio catálogo de series, y una que no te puedes perder es The Affair, una producción estadounidense, creada por Hagai Levi y Sarah Treem. Fue lanzada en 2014 y cuenta con cinco intrigantes temporadas.

La primera temporada de esta gran serie ya la puedes encontrar en esta plataforma de streaming. Cabe destacar que ganó el Globo de Oro como "mejor serie dramática" y el premio a "mejor actriz de serie de TV" en la 72 gala de los Globos de Oro en 2015, además en la 73 gala de los Globos de Oro en 2016, Maura Tierney se llevó el galardón a "mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme".

¿De qué trata The Affair?

Esta reveladora serie te mostrará las múltiples caras de la infidelidad, por ejemplo, la de un esposo que vive frustrado al no conseguir el éxito en su carrera como escritor, y la de una mujer que tras la muerte de su hijo ha entrado en una profunda depresión y su matrimonio ha perdido el brillo.

Sin embargo, las vidas de estos dos personajes darán un giro, es decir, cuando Noah Solloway (Dominic West) y Alison Lockhart (Ruth Wilson) se conozcan, sus matrimonios se verán drásticamente afectados y sus respectivas parejas Helen Solloway (Maura Tierney) y Cole Lockhart (Joshua Jackson), sufrirán las consecuencias de su tórrido romance.

The Affair, la cual se desarrolla en la pequeña localidad de Long Island (Nueva York), rompe por completo con esta idea romántica de "felices para siempre" y la vida estable en familia. Lo que encontrarás en ella es una muestra clara de cómo se vive la infidelidad desde distintas perspectivas. Desde quien traiciona y desde quien es víctima de la traición. En ella verás el ascenso y descenso de dos matrimonios, de los matices del amor.