WandaVision: Actriz y fans esperan que Marvel haga spin-off de Jimmy Woo y Darcy Lewis

Hablar de la serie WandaVisión es hablar de éxito y un gran acierto de Marvel en sus producciones, pues a pesar de que terminó hace ya unos meses, se sigue hablando de ella y más de sus personajes. Sin embargo, no sólo los protagonistas se robaron el corazón de los televidentes, sino también otros como Darcy Lewis y Jimmy Woo.

Ahora, la actriz Kat Dennings, quien le da vida a Lewis, aseguró que está ansiosa de que se haga un spin-off para el dúo mencionado. Así que ella sigue atenta a que la empresa lo haga realidad y se lo proponga para dar un sí inmediato, de acuerdo con Tomatazos.

En este caso, la voz de los fans ha sonado mucho en redes sociales, pues han sugerido que Darcy y Jimmy podrían tener su propia serie como todo un dúo dinámico y resolver misterios por su cuenta, pero dentro del multiverso. Entonces, estos dos personajes cuyo valor radica en su inteligencia y gracia (no son superhéroes) serían los nuevos favoritos de todo el universo de Marvel.

El futuro de Darcy Lewis y Jimmy Woo

Por desgracia no se ha mencionado la aparición de estos dos en las futuras producciones de Marvel como "Thor: Love and Thunder" o "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (la pareja apareció en las franquicias de estos héroes). Sólo queda esperar a que las súplicas de los fans y de los mismos actores hagan eco en los grandes directores de la firma.

WandaVision, el gran acierto de Marvel

Así como lo acaba de hacer con "Loki", la serie de "WandaVision" dejó en claro que Marvel está haciendo un buen trabajo con su línea de superhéroes, pues de inmediato se hizo de fans en todo el mundo.

En este caso, la producción centró los ojos de los espectadores desde la Bruja Escarlata, después de los eventos de "Avengers: Endgame" y la trágica muerte de Visión.

Wanda Maximoff y Vision llegan a vivir al poblado de Westview, donde deberán esconder sus súper poderes para poder integrarse a una vida común y corriente. Sin embargo, nada es lo que parece y poco a poco la realidad comenzará a desvanecerse.