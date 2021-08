BTS: Las LUJOSAS vacaciones de Jimin, estos fueron los increíbles destinos que visitó

Desde su debut en 2013, BTS no paró de trabajar entre viajes, promociones, giras y álbumes que lanzaron a lo largo de los años. Finalmente, antes de que la pandemia llegara al mundo y meses antes del estreno de su álbum "Map of the soul: 7", Jimin decidió disfrutar de estos destinos junto a sus amigos por un mes.



El bailarín de la banda salió de Corea del Sur para hacer diferentes paradas en Europa y América. Era la primera vez que los idols tenían 3 meses libres en toda su carrera, de forma individual disfrutaron de su tiempo con distintos viajes y actividades.



Su fortuna, que rebasa los 20 billones de wones, les ha permitido comprarse lujosos departamentos de soltero, pero también pagarse las vacaciones de sus sueños.

El tour que realizó Jimin durante sus vacaciones

A través de un vlog que fue publicado en el canal de YouTube de BTS, Jimin documentó sus vacaciones por Europa y la isla paradisíaca de Hawái. El idol grabó todos los momentos de su viaje, desde el vuelo, los restaurantes que visitó, así como las zonas turísticas donde se tomó la foto del recuerdo.



En su viaje a la playa, Jimin disfrutó de las puestas de sol, el mar, los fuegos artificiales y los paseos en barco, todo en compañía de su grupo de amigos. Esta no era la primera vez que visitaba la isla, en 2017 fue con BTS para grabar la segunda temporada de su show "Bon Voyage".



Su segundo destino fue París, Francia, donde disfrutó de las calles parisinas, incluso se reveló un video de su visita a un bar donde jugó con dos chicas extranjeras, casando gran revuelo entre las fans. Se dice que también fue a Alemania, su tour duró un mes entero.



Sin embargo, fue capaz de regresar a tiempo a Corea del Sur y le regaló a Jungkook el pastel de cumpleaños más caro. Estas fueron sus primeras vacaciones en solitario, por lo que extrañó a ARMY y sus compañeros, con quienes ha viajado a otros destinos como Malta y Nueva Zelanda.