Paramount plus: Esta película te hará cambiar tu manera de pensar sobre la MUERTE digna

Una película que definitivamente no se pueden perder, en especial, los fanáticos del drama, es Una decisión (Blackbird) del director sudafricano Roger Michell, quien también tiene entre su repertorios otras cintas como Un lugar llamado Notting Hill, Mi prima Rachel y Un despertar glorioso.

Este largometraje es protagonizado por Kate Winslet, Susan Sarandon y Mia Wasikowska, y se trata de una nueva versión de la película danesa Corazón silencioso (Silent Heart), la cual fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019.

¿De qué trata?

“Dejé de preocuparme por morir y pude concentrarme más en vivir” es una de las frases que escucharás en boca de Lily (Susan Sarandon), la protagonista de esta historia, quien tiene una enfermedad degenerativa, y ha decidido tener una muerte digna sin esperar a que llegue el momento en que no se pueda valerse por ella misma al perder la movilidad de sus extremidades o tener que vivir intubada para poder respirar o comer.

Esta película se desarrolla alrededor de una reunión familiar con el objetivo de pasar los últimos días cuidando y disfrutando de Lily, quien ha comunicado a sus dos hijas Jennifer (Winslet) y Anna (Mia Wasikowska), que será asistida por su marido Paul (Sam Neill) para morir dignamente.

Durante la cinta, saldrán a flote los miedos, dudas y diferencias entre las hermanas, quienes cuestionarán la decisión de su madre, y se reprocharán la forma en que ella han llevado sus vidas, ya que mientras una ha sido una controladora, otra ha padecido su adicción a las drogas.

Este largometraje llevará a sus espectadores por momentos hilarantes, pero también otros llenos de melancolía. Al final la muerte siempre sorprende y atemoriza a cualquiera, incluso cuando esta haya sido elegida.

“Las personas en esta situación, aquellos que eligen poner fin a sus vidas, característicamente no están locos, ni siquiera deprimidos. Suelen ser inteligentes, articulados, analíticos y profundamente controladores”, dice Paul a su hija Jennifer para hacerle ver que la decisión de su madre no tiene vuelta atrás.



Sin embargo, esta cinta no solo trata de las despedidas, también nos muestra el reencuentro entre los miembros de una familia, y el reconocimiento de ellos mismos, de su propia vulnerabilidad.