Mia Rubín, hija de Andrea Legarreta impone MODA en redes con éste exótico maquillaje: FOTO

Mía Rubín se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del espectáculo en México, pues la hija de Andrea Legarreta y Erick Rubín destaca con su talento.

La joven ha demostrado que además de haber heredado la belleza de su mamá, la famosa presentadora del programa "Hoy", también tiene talento indiscutible.

Mía Rubín tiene trayectoria tanto en la actuación, como en la música, y en este sentido, la primogénita de la popular pareja, tiene hoy 16 años y a su corta edad ya es toda un influencia en las jovencitas.

Mía Rubín y la herencia de sus famosos padres

En este sentido, no queda duda de que los privilegiados genes de Mía Rubín la han llevado lejos, sin embargo, no sólo este es motivo del éxito de la influencer, sino que ella ha demostrado tener talento y disciplina.

En este sentido, la joven de 16 años, con más de 840 mil seguidores a través de redes sociales, comparte momentos de su vida profesional, pero también de su día a día como cualquier adolescente de su edad.

Mía Rubín tiene más de 840 mil seguidores en Instagram. Foto: Especial

La hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín causa sensación en redes sociales con cada una de sus publicaciones, pues se posiciona como una joven ejemplo para otras adolescentes de su edad quienes la siguen a través de distintas plataformas y redes sociales.

Ahora, Mía Rubín ha llamado la atención de los reflectores y de sus seguidores luego de publicar una fotografía en donde luce como nunca antes, y a pesar de tener sólo 16 años, ha demostrado que su belleza y talento pueden ser reflejados en una simple fotografía.

Impone moda en redes sociales

Se trata de una imagen en donde se ve a la joven con un maquillaje que le hace destacar sus más bellos rasgos físicos, mismos que heredó de su madre Andrea Legarreta.

Con unas cejas peinadas hacia arriba al más puro estilo de las modelos internacionales, y un sombreado oscuro de ojos como para un evento de anoche, Mía Rubín ha causado sensación en redes sociales.

Pero sobre todo, ha impuesto moda con este look, mismo que acompañó con su destacada melena al viento, obteniendo así miles de comentarios en donde halagan lo bella que luce con este maquillaje, por lo que sus seguidores han solicitado a la famosa adolescente que use todos los atrevidos looks con los que ya impone moda en redes sociales.