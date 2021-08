BTS: ¿Los integrantes tienen prohibido casarse con una extranjera? Esta sería la razón

¿Qué integrantes de BTS están casados? Actualmente, ninguno de ellos tiene ninguna relación de ningún estilo, a pesar de que han tenido rumores de citas. Además, la vida para los idols coreanos es muy diferente que la de una persona normal, pero hay ciertas tradiciones familiares con las que deben cumplir.

La vida de un famoso es muy diferente, los artistas K-Pop suelen mantener en secreto su vida privada debido al acoso de las fans, muchas veces se abstienen de tener una relación para no tener "escándalos". Además, su cultura es my diferente. Las bodas no son una gran fiesta como en México, sino más bien un evento formal que dura tan solo unas horas para celebrar la ceremonia.

Aunque hace poco RM aceptó la propuesta de una fan, los chicos de BTS están lejos de casarse. No solo porque son estrellas mundiales, también podrían tener prohibido casarse con alguien del extranjero.

¿Por qué los coreanos no pueden casarse con un extranjero?

De acuerdo con las tradiciones familiares, el apellido de la familia debe conservarse en toda su ascendencia, por lo que es importante que el hijo mayor y primogénito se case con una mujer coreana, aunque no es una obligación. Sin embargo, su sociedad está muy arraigada con sus costumbres, incluso todavía se emplean las citas a ciegas que pactan padres de familias ricas.

V es el mayor de sus hermanos, por lo que la familia Kim debe enlazarse con alguien de su misma nacionalidad. RM, cuya hermana menor es Geong Min, también debe preservar el mismo apellido que comparte con su compañero de grupo.



Jimin es otro idol que no podría contraer matrimonio con una extranjera, es de la familia Park y el primogénito. Su hermano menor es conocido como Park Ji Hyun.

Integrantes de BTS que sí pueden casarse con alguien más

La historia es diferente para el resto de los chicos de BTS, ya que son los menores de la familia. Suga tiene a su hermano mayor Min Geum Jae y ha confesado que para él, la edad no es un problema a la hora de tener una relación. Jin recibió la noticia de que será tío próximamente, su hermano Kim Seok Jung está casado y espera su primer hijo. Finalmente, J-Hope ya celebró la boda de su hermana mayor Mejiwoo.