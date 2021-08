Survivor México: ¿Cuánto dinero recibió Pablo por ganar la segunda temporada?

Luego de una intensa y reñida final, Pablo Martí se convirtió en el ganador absoluto de la segunda temporada de Survivor México gracias a que fue favorecido con los votos del público por lo que además del trofeo que lo acredita como campeón, el chef nacido en Veracruz se llevó una jugosa cantidad de dinero.

La gran final de Survivor México fue muy emocionante de principio a fin y no decepcionó a los seguidores del reality show, quienes, en su mayoría, quedaron contentos por el resultado ya que Pablo Martí fue uno de los competidores más regulares de todo el programa por lo que consideran que su campeonato fue justo.

Pablo Martí fue el primero de los competidores en conseguir su pase a la final luego de vencer en un apretado juego de destreza ante Paco Pizaña, por lo que espero con tranquilidad a que Julio Barraza y Cynthia González consiguieran su pase a la final para que finalmente el público hiciera lo suyo y le otorgaran el campeonato a través de sus votos.

Tras su triunfo en Survivor México, Pablo Martí no podía creer lo que había pasado y se enfocó en agradecer el apoyo del público y de su familia pues sin ellos no hubiera podido ganar, además, también se tomó el tiempo para agradecer a sus detractores pues confesó que hubo gente que se burló y que no confió en que pudiera ser el ganador del exitoso reality show de TV Azteca.

¿Quién es Pablo Martí?

El campeón de Survivor México, Pablo Martí, tiene 37 años y es un hombre polifacético pues es chef, maestro de yoga, empresario, surfer y en sus tiempos libres es una estrella de televisión pues antes de participar en Survivor México estuvo en dos ediciones de MasterChef donde estuvo a punto de ganar, pero se quedó en el camino por lo que buscaba que en esta temporada de Survivor “la tercera fuera la vencida” y lo logró.

Pablo Martí nación el 15 de marzo de 1984 en el estado de Veracruz, México y se sabe que estudio Diseño Gráfico en Barcelona, España, sin embargo, su pasión por la cocina lo hizo empezar desde abajo en esta rama y trabajó como mesero, posteriormente fue ayudante de cocina y bartender.

Pablo Martí debutó en televisión en 2017 al formar parte de la quinta temporada de MasterChef México, donde se quedó con el cuarto puesto, cabe mencionar que en ese programa también participó Cyntia González, quien, al igual que Pablo, fue considerada para participar en “La Revancha” en 2019.

¿Cuánto dinero ganó Pablo?

Como se mencionó antes, además de un trofeo que lo acredita como campeón, Pablo Martí se embolso la jugosa cantidad de 2 millones de pesos, sin embargo, no fue el único monto que se llevó pues se sabe que los participantes tenían un sueldo de entre 15 y 30 mil pesos semanales, por lo que al ser uno de los participantes que permaneció en el programa durante 18 semanas, al menos se habría llevado otros 270 mil pesos adicionales.