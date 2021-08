Survivor México 2021: Éstas son las polémicas más recordadas del reality | VIDEOS

A pesar de la popularidad de los personajes que circularon por Survivor México, las estrategias y las alianzas que formaron para conseguir sus objetivos y así ir sacando a sus rivales, las polémicas fueron el plus que enganchó a los televidentes, quienes no se perderán este día la gran final del reality.

Nombres como Sargento Rap, Jorge Ortín, Alejandra Toussaint, Denisha, Kristal Silva, Fernando Vélez, Cyntia González o Pablo Martí, por citar algunos, son los personajes que se ganaron el amor y odio por su actuación. Aunque la mayoría disfrutará del este último capitulo desde casa, dejaron en la memoria de los internautas momentos agridulces que jamás olvidarán.

Gritos, insultos, conatos de pelea y uno que otro empujón terminaron por resolverse en el consejo tribal o cuando uno de los involucrados abandonaba el programa, tras caer en el Juego de la Extinción, fueron el ingrediente especial que generaba emoción, misma que crecía semana con semana.

Aunque fueron 19 largas semanas llenas de momentos intensos, te presentaremos algunos de los más polémicos. Aunque parecía que al programa se le salía el control de las manos, siempre supieron manejar las diferentes personalidades de los miembros de las tribus Halcones y Jaguares. ¡Vaya trabajo el de Carlos Guerrero "Warrior" como conductor y mediador!

Algunas polémicas que quedaron en la memoria de los fans

Aranza Carreiro y Adianez Hernández

Las concursantes se olvidaron del reto para conseguir suministros para su tribu el 14 de abril. Tras una serie de empujones las cosas escalaron. Carreiro acusó a Hernández como la iniciadora del conflicto y ésta aseguró que fue mutuo.

Pero eso no fue todo con Aranza se enfrentó a golpes con Natalia el 25 de abril en un Juego por la Inmunidad Grupal. Esto desató la polémica sobre el programa.

Jorge Ortín vs Pablo Martí y Fernando Vélez

Tras acusar de una presunta trampa, Jorge Ortín señaló a Pablo Martí sin poder contener su molestia. A pesar de que estuvo el "Warrior" frente a ellos, no se frenó y lanzó un reto como si se tratara de un problema de cantina.

Como era de esperarse, en uno tuvo que caber la cordura y Martí sólo se limitó a reír con cierta incredulidad de lo que estaba pasando. Al final, el señor se disculpó y aceptó que no fue la mejor manera de expresarse.

En su enfrentamiento con Vélez, Ortín lo señaló de traidor y a pesar de que sólo se decían cosas el problema se convirtió en una bola de nieve que con el paso de los minutos fue creciendo hasta llegar a los empujones y amenazas. En ese mismo Juego de la Extinción Jorge lanzó palabras afables que no tuvieron respuesta de parte del actor de 58 años.

Cyntia vs Alejandra

Como ya se mencionó con antelación, las estrategias eran el medio para poder sobrevivir; sin embargo, pareció que algunos llegaron a jugar un poco sucio y fueron descubiertos... o eso parece.

En este caso se recuerda mucho la confrontación entre Cyntia y Alejandra, cuando la primera acusó a la segunda de ser desleal con su tribu y crear una estrategia a sus espaldas. Desde entonces hubo muchos piques entre las participantes y en cada oportunidad se decían sus cosas de manera indirecta.

¿Kristal Silva vs Survivor México?

A pesar de toda la popularidad que la conductora fue ganando durante su participación en el reality, a su salida se desató una de las mayores polémicas, pues "se dejó ganar". En este caso, ella reveló que sí fue así y el motivo fue su boda, la cual ya no podía posponer más, pues ya todo estaba listo.

Incluso, Carlos Guerrero fue cuestionado por esto y se mostró molesto por la decisión de Silva, pues en redes sociales se habló de que la producción del programa estuvo involucrada con el hecho.

"Fue algo inaudito, algo que fue muy evidente. No tenemos que darle tantas vueltas al asunto. Al final de cuentas ellos establecieron así su estrategia y por alguna razón dijeron: 'Mejor no ganamos', así de sencillo y esto no es el espíritu de Survivor, esto no es lo que buscamos. Survivor es la competencia, es ir a ganar, es ir a buscar el triunfo. Es la sed de gloria, es luchar por una recompensa", explicó el conductor.