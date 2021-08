Survivor México 2021: ¿Quién se perfila para ser el ganador del reality? Conoce a los 3 posibles finalistas

Como reza el dicho "No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla" y así ocurrió con la esperada final de uno de los realities más populares de la televisión mexicana: Survivor México. Después de semanas intensas donde las estrategias y alianzas fueron el pan de cada día, para descubrir a los jugadores más fuertes, al fin sabremos quiénes serán los tres participantes que llegarán a esta última etapa y quien será el ganador definitivo.

Hasta este punto son cinco verdaderos sobrevivientes que con sangre, sudor y lágrimas lograron llegar hasta este punto. Se trata de Cintia González, Pablo Martí, Julio Barraza, Adianez Hernández y Paco Pizaña, quienes han ganado popularidad y cierto odio de parte de las personas, quienes así lo manifiestan semana a semana.

Cada uno tiene fortalezas y debilidades que podrán ser clave para saber quienes serán los tres posibles finalistas y de ahí, quien será el ganador por fuerza del voto de los televidentes. Por lo que la personalidad es algo importantísimo que también debieron cuidar los sobrevivientes.

TE PUEDE INTERESAR | Survivor México: Así reaccionó Niebla al fatal error que provocó su eliminación

Fortalezas y debilidades de los semifinalistas

Cintia González

Fortalezas:

Fuerza

Velocidad

Empatía

Debilidades:

Resistencia

Traiciones

Sentimientos

Pablo Martí

Fortalezas:

Inteligencia

Fuerza

Velocidad

Debilidades:

Temperamento

Resistencia

Destreza

Julio Barraza

Fortalezas:

Velocidad

Destreza

Fuerza

Debilidades:

Resistencia

Traiciones

Estrategia

Adianez Hernández

Fortalezas:

Velocidad

Fuerza

Destreza

Debilidades:

Resistencia

Traiciones

Sentimientos

Paco Pizaña

Fortalezas:

Fuerza

Velocidad

Alianzas

Debilidades:

Temperamento

Traiciones

Estrategias

¿Quién podría ser el ganador de Survivor México 2021?

En esta ocasión la pregunta es complicada, pero no tanto para la preferencia del público y hasta de ciertas páginas que gustan por adelantarse a los hechos. Sin embargo, suena mucho (y así lo creemos) que los finalistas pudieran ser Cyntia, Julio y Pablo, pues los tres han demostrado tener mucha inteligencia, resistencia y corazón. Además de que le han regalado al público momentos épicos en los retos y claro, las polémicas.

Con base en estos hechos, las apuestas estarían echadas más en Pablo y Cyntia, pues Julio, aunque ha hecho un buen juego pareciera que no se "ensució" mucho las manos, algo que notaron de inmediato los internautas.

Cyntia, quien demostró que las estrategias y las ganas de triunfar siempre le rindieron frutos, pudiera ser la ganadora absoluta del programa; sin embargo, muchas de las opiniones apuntan en favor de Pablo, quien desde que le ganó a su amigo Gary Centeno en un Juego de la Extinción, se echó a la bolsa a millones.

Sin embargo, la moneda sigue en el aire y todos los concursantes tienen lo suficiente para coronarse como los vencedores absolutos de Survivor México 2021. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién merece ganar?

¿A qué hora es la final de Survivor México?

Este 15 de agosto los mexicanos podrán disfrutar de la gran final a través de Azteca Uno en punto de las 20:00 horas. Al parecer, en esta ocasión no será grabado el programa, por lo que no hay posibilidad de que se filtren spoilers.