Evangelion: 3.0+1.01: ¿Es necesario ver la serie primero para entender la película?

Con el estreno de "Evangelion: 3.0+1.01" en Amazon Prime Video surgió la duda de cómo debe verse la serie y las películas en orden para entender la más reciente cinta que cierra con las aventuras de Shinji y compañía.

Sin embargo, pocos se han preguntado si en verdad es necesario ver la producción original lanzada por Gainax y liderada por Hideki Anno en 1995 para entender todo lo que ocurre.

Para esto se deben explicar un par de cosas, la primera de ellas es que el primer final que tuvo este anime no fue bien recibido en el mundo, debido a que tuvo como escenario una introspección que vivió el protagonista y la cual solamente sobresale más por su contenido filosófico y psicológico que por su animación.

Esto llevó a que en 1997 se crearan un par de películas llamadas "Evangelion: Death and Rebirth" y "The End of Evangelion" para tratar de plantear lo que había ocurrido con la humanidad mientras Shinji mantenía una lucha mental consigo mismo y con las representaciones de los demás dentro de su mente.

Pese a que cerraba la historia de una manera más convencional, los fans tampoco estuvieron conformes y pidieron que se siguieran lanzando más producciones de esta saga. Al final, se contó con un manga y varios videojuegos que pretendían darle una conclusión a estas aventuras.

Siguiendo la línea convencional, el orden original para ver esta franquicia es la serie animada en 1995 y finalmente las dos primeras películas o también se puede saltar esta para consumir "Revival of Evangelion", una cinta que unió a "Death and Rebirth", así como "The End of Evangelion".

La saga Rebuild of Evangelion

En 2007 el Studio Khara en colaboración con Gainax lanzó la primera de las cuatro películas que entraron al catálogo de Amazon Prime Video: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone". Esta cuenta lo ocurrido dentro de la primera mitad de la serie del 95, pero con algunos elementos modificados.

Esto se debe a que el universo en el que ocurre esta historia es el surgido después de que Shinji lograra reconfigurar el mundo en "The End of Evangelion".

La segunda película "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" narra lo ocurrido en la segunda parte del anime, pero le da un cierre diferente que provoca diversos cambios en la estructura de la serie, los objetivos de los personajes y, por lo tanto, la conclusión del personaje.

La película explica muchos misterios. FOTO: Especial

¿Es necesario ver la serie para entender las películas?

Tanto "Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo" como "Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time" se encargan de contar lo que pasa en esta variante de la realidad creada por Shinji, por lo tanto, se trata de dos historias relacionadas, pero independientes.

Incluso, las situaciones en las que se hace referencia a los productos originales no son más que guiños para los fanáticos de la producción, así que NO es necesario conocer la primera entrega para comprender lo que ocurre en la pantalla.

Sin embargo, ver la serie y las dos primeras películas disponibles en Netflix permite identificar más rasgos de los personajes y entender mejor las cualidades que tienen, incluso, sorprenderse con los cambios.

Si bien en las primeras dos conclusiones se había dejado un final abierto, en esta ocasión no hay cabos sueltos que llenar y, por primera vez en 16 años, dieron esperanza para el protagonista.