Laura G habla del "cabañazo"; "síganlo recordando ustedes, yo ya lo superé", afirma

La conductora Laura G participa actualmente en el reality de "Venga la Alegría", "Quiero cantar", donde ha sido duramente criticada por su talento. Cansada de los "haters" que la han atacado en redes sociales, la también periodista habló del "cabañazo", y expresó que ella ya lo superó.

Hace 10 años Laura y el periodista Carlos Loret de Mola, quien en ese momento era su jefe, fueron captados entrando a una cabaña, y se destapó el romance que había entre la pareja. Luego de una década, la conductora del matutino sigue recibiendo comentarios con respecto al tema.

En su última presentación en el reality de canto, la presentadora de 36 años tuvo una emotiva participación, y rompió en llanto al interpretar "Vida de Rico". En la pantalla se presentaban imágenes de su familia y no pudo evitar sentirse emocionada, sin embargo las redes no pensaron igual.

La presentadora de 36 años tuvo una emotiva participación. Foto: Especial

Laura G cansada de las críticas

Ante la situación, los internautas de plataformas digitales, calificaron su llanto como un drama innecesario y ridículo, y muchos aprovecharon el momento para recordar su pasado y el evento en su vida que se ha dado a conocer como "cabañazo", por lo que a través de su cuenta de Instagram habló del tema.

“Yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé. No volví a hacerlo, aprendí y listo”, dijo la conductora.

Laura G aseguró que si los usuarios de redes sociales la quieren agredir con el tema está bien, pues ya trabajó en superar ese tema. “Si para ustedes recordarme esto piensan que me van a hacer daño están muy equivocados porque cosa que vivo y cosa que me destruye, la sano, la proceso".