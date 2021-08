Tunden al "Perro" Bermúdez por RESPALDAR decisión de López Obrador; ¿apoya el regreso a clases?

Hace unos momentos, el famoso comentarista deportivo, Enrique Bermúdez, popularmente conocido como "El Perro", se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de hablar sobre una de las decisiones que recién anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de su cuenta de Twitter, el experto en deportes para TUDN respaldó una de las decisiones que anunció el mandatario Federal, algo que le valió un sin de ataques de sus millones de seguidores.

Enrique "El Perro" Bermúdez aseguró que el "Tianguis del Bienestar", anunciado por Andrés Manuel López Obrador, es una gran medida ya que beneficia a los pueblos más pobres.

Después de recibir un sin fin de comentarios en los que le pedían no meterse en temas de política, Enrique "El Perro" Bermúdez aseguró que le estaban tirando con todo, pero se mantenía firme en su opinión.

El narrador de futbol confesó que no suele hablar de temas que involucre a la política, pero siempre ha pensando que ayudar a los más necesitados es una medida que le gusta.

"Me están tirando con todo, no suelo hablar de política, pero esta medida me gusta, desde siempre me he inclinado por ayudar a los más necesitados", confesó.