¿Christian Nodal y Grupo Firme ya preparan un dueto? Estos son los detalles

Una de las polémicas más grandes en el mundo de la música regional mexicana fue protagonizada por Christian Nodal y Eduin Gaz, vocalista del Grupo Firme hace algunos años cuando el prometido de Belinda aseguró que no existe ningún tipo de posibilidad para que grabe un dueto con esta agrupación.

Y es que de acuerdo con el propio Christian Nodal, para que él pueda grabar una colaboración con un artista o agrupación debe gustarle y admirar su música, cuestión que no sucede con Grupo Firme.

Estas declaraciones levantaron mucha polémica pues inmediatamente Eduin Caz se pronunció al respecto y aseguró que las declaraciones de Nodal le dolieron pues él lo admira mucho, tras esto el futuro esposo de Belinda aclaró que no tiene nada en contra de Grupo Firme ni de otros artistas con los que dijo que no colaboraría pero solo que no gustaba de su música.

¿Ya preparan Dueto Nodal y Grupo Firme?

Tras las polémicas declaraciones de Nodal, todo parece que podría haber un intermediario para que el dueto entre el intérprete de “Botella tras botella” y Grupo Firme pueda ser una realidad.

En entrevista para Ventaneando, el compositor Horacio Palencia reveló que tiene muy buena relación tanto con Nodal como con Eduin Caz y que para ambos artistas ha compuesto temas, por lo que nada le daría más gusto que uno de sus temas les guste a ambos para poder proponerles un dueto.

Aunque esto aún no sucede, Palencia asegura que si se llega a dar el dueto entre Nodal y Caz los únicos beneficiados serían los seguidores de ambos cantantes pues sería una gran canción.

Por otra parte, el compositor Horacio Palencia reveló que escribió una canción para que Nodal y Belinda la graben, es un tema romántico, pero aún están en la parte de producción y cuadrar agendas.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 26:46