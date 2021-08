Karol G prende las redes con el lanzamiento de “Don’t Be Shy”, su primer tema completamente en inglés

Karol G ha lanzado este jueves “Don’t Be Shy” su primer tema completamente en inglés y ya enloqueció a las redes sociales, el anuncio lo realizó la tarde de ayer mediante sus redes sociales, en donde anticipó a sus seguidores al compartirles un video en el cual se le ve luciendo un conjunto de bronce y un adorno con plumas en la cabeza.

Conocida por sus éxitos musicales “Tusa”, “Bichota”, “El Makinon”, “El Barco” o “200 copas, Karol G regresa de nuevo a la escena para sorprender con nuevo tema completo en inglés, el cual realizó en colaboración con el productor y DJ Tijs Michiel Verwest, mejor conocido como Tiësto.

La canción “Don’t Be Shy” (No seas tímido) promete convertirse en un éxito más de la colombiana, quien a sus a sus 30 años ha cosechado triunfo tras triunfo, sus canciones superan los millones de reproducciones y por lo cual se asegura que todo lo que toca lo convierte en oro. Con estos antecedentes, Karol G ha encendido las redes con su nuevo hit musical y se volvió tendencia este jueves.

"La ilusión que tengo es increíble", celebró Karol G

En su cuenta oficial de Instagram, Karol G les aseguró a sus más de 41 millones de seguidores que se encontraba muy ilusionada a solo unas horas de lanzar su nuevo tema. “DON’T BE SHY. X @tiesto Mañana12 Mediodía Miami. Mi primera vez cantando en Inglés y wow la ilusión que tengo es increíble. Apretando deditos”, escribió la colombiana en la red social, en donde también compartió un adelanto del video.

Al mediodía de este jueves “Don’t Be Shy” ya superaba las 150 mil reproducciones en YouTube, en donde la actriz escribió: Me Encantooo este video!!! THANK YOU AMIGO @tiesto FOR HAVING ME!. Los comentarios de sus admiradores no se hicieron esperar: "Un temazoo, como siempre Karol G dando lo mejor de ella", "Va a ser un éxito," "Excelente video", "Karol G. Tu voz es única, angelical, preciosa," y "Un inglés con aire latino hermoso", fueron algunos de los mensajes compartidos.

Las felicitaciones también llegaron para Tiësto a quien los fans reconocieron la increíble producción del video: "Tiesto. Excelente producción musical", "Tiësto te volviste a lucir, impresionante canción, Karol lo hizo bastante bien" y "Estoy Fascinada, me encanto la canción, el video que éxito", compartieron los admiradores del DJ.

El estreno de este tema llega el día en que se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2021 en donde la colombiana se alzó con 8 nominaciones, entre ellas 5 por la canción “Tusa”, en la que comparte micrófonos con Nicki Minaj. El momento no podría ser mejor para Karol G y sabe el esfuerzo que ha empeñado para que su éxito sea rotundo, por ello el lunes pasado compartió en Twitter un mensaje de ánimo y motivación para sus fans en donde los impulsa a alcanzar sus sueños.

“La gente empieza a demeritar lo que haces, a decir que no puedes, a burlarse porque ellos no se atreven a hacer lo que tú sí. Solo el que AGUANTA y cree en sí mismo disfruta el éxito! No necesitas aprobación de nadie. La única mente q tienes que convencer es la tuya. Hágale pues!!!”, escribió la artista en esta Twitter.