Hawaii Five-0: Estos son los nuevos proyectos de Scott Caan tras el fin de la serie

Sin lugar a dudas uno los personajes más memorables que tuvo la serie Hawaii Five-0, fue Danny Williams, quien fue interpretado por el famoso Scott Caan.

Ahora tras la finalización de este famoso reboot, muchos de los fans se preguntan ¿Cuáles han sido los nuevos proyectos en los que ha estado Scott?

Recordemos que Caan interpretó a Williams durante todas las temporadas de Hawaii Five-0, junto a su compañero de Steve McGarrett, quien era interpretado por Alex O'Loughlin, con quien compartió grandes momentos a lo largo de 10 temporadas.

Hay que recordar que "Danno", como era llamado por cariño en la serie, era un exdetective de Nueva Jersey que se mudó a Hawáii para estar más cerca de su hija, donde conocerá a McGarrett y a todo el grupo Five-0, donde se convertirá con el segundo al mando.

¿Quién es Scott Caan?

Scott Caan es hijo del famoso y legendario actor James Caan, quien es conocido por diversas películas entre los años setenta y los noventas. Hay que señalar que Scott obtuvo su mayor popularidad en “Hawaii Five-0” y ha estado protagonizando nuevos proyectos como “Ready to Rumble”, “A Boy Called Hate”, “Into the Blue”, “Black and White” y “Boiler Room”.

Por otro lado, Caan escribió, dirigió y protagonizó “Dallas 362”y “The Dog Problem”, además de escribir y actuar en "Mercy". Además de estas series, la más reciente en la que estuvo mientras trabajaba en Five-0, fue “Untogether” en 2018.

Por el momento se desconoce información sobre sus próximos proyectos, sin embargo existen rumores se rumora en el estreno de “NCIS: Hawaii” de la CBS, se le podría ver participando en la serie junto a otros miembros de “Hawaii Five-0”.