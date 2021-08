Quentin Tarantino confiesa que no compartiría su fortuna con su mamá por este FUERTE motivo

Quentin Tarantino es uno de los mejores directores del cine que tiene el país norteamericano, que ha regalado a la industria grandes películas como "Perros de Reserva", "Había una vez en HollyWood", "Pulp Fiction", gran parte de la saga de "Kill Bill", entre otras cintas que han hecho la fortuna de también productor, misma que no compartirá ni un centavo con cu mamá por el motivo que continuación te revelaremos.

Fue durante una entrevista que dio para el podcast "The Moment" bajo la conducción de Brian Koppelman que Tarantino confesó que se negaría a compartir su fortuna con su madre Connie Zastoupil, decisión que tomó desde muy niño, luego de que ella no apoyara su temprana afición a escribir guiones porque estaba afectando a su desempeño académico.

"Ella se estaba quejando por eso, [...] una vez, en medio de su pequeña diatriba me dijo: 'Ah, y por cierto, esa pequeña 'carrera de guionista' -haciendo las comillas con los dedos y todo- ¿Esa pequeña 'carrera de guionista' que estás haciendo? ¡Esa mierda se acabó!'", contó el director de "El hijo del diablo".

Al respecto, Tarantino al conocer la opinión de manera sarcástica que dio su progenitora, él respondió; "Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca obtendrás ni un centavo de mi éxito", dijo el guionista.

Además, señaló que no obtendría cosas materiales como una casa, autos de lujo, o viajes, reiterando que no obtendría nada de él por lo que había dicho de la profesión que le lo llevaría a la cima del éxito.

"No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No recibirás nada. Porque dijiste eso'", agregó.